Luca Martin lanzó un duro comentario contra de Chiche Gelblung y las redes lo destrozaron

El martes por la noche, durante el programa Bendita por El Nueve, transmitieron fragmentos del debut del nuevo programa de Chiche Gelblung llamado "Chiche en vivo". En las imágenes compartidas, se puede ver al conductor molesto con el equipo desde de cámara, mostrando actitudes negativas e incluso ignorando a uno de sus entrevistados.

Luego de la transmisión de ese clip, el panelista Luca Martin comenzó a decir “No quiero sonar edadista con esto , el edadismo es el prejuicio a la gente de la tercera edad o gente más grande… gerontofobia”. Luego de su breve introducción, el hijo de Nancy Dupláa lanzó; "Pero, ¿Chiche no está viejo hace ya aproximadamente 300 años como para hacer esto? Con todo respeto, Chiche ya estaba viejo cuando yo era un nene. Me pone mal verlo ahora, me hace mal”.

Dicho comentario se viralizó en redes y las palabras de Martin fueron interpretadas por muchos usuarios como un ataque directo basado en la edad e incluso fue considerado como irrespetuoso.

El comentario de Luca Martin sobre Chiche Gelblung : "Chiche no está viejo hace ya aproximadamente 300 años como para hacer esto?. Estaba viejo cuando yo era un nene, me hace mal verlo ahora". #Bendita #BenditoLlanto pic.twitter.com/FMsdnt29XQ

Luego de la viralización de las palabras del joven panelista, el programa En Puro Show (El Trece), buscó la respuesta del propio Gelblung quien, respondió al joven.

Sobre los dichos de su mayoría de edad mientras que Luca era un niño, afirmó la situación: “Probablemente sí, ¿qué querés que haga? Primero hay que llegar”.

A pesar de que aseguró que no le molestaba ni le preocupaba lo ocurrido, lanzó un insulto tanto en contra de Luca como en contra del padre del joven, Matías Martin. “No sé cómo calificarlo, es un pel... y el padre también es un pel..., así que”.

Finalmente aseguró “Si lo hace feliz, no hay problema. Lo que sí, a viejo hay que llegar, no es fácil. La verdad que no me preocupa, evito mucho las nuevas generaciones. Son opiniones, es una boludez”, cerró Chiche.

Embed Siempre del lado Chiche Gelblung de la vida (?) pic.twitter.com/zZKldX3ANH — Orly (@orlycristofalo) January 15, 2026

Luca durante el programa había pedido disculpas: “No creo que haga falta aclarar nada más que la realidad: yo siempre lo conocí como un señor más grande, con esa personalidad y esas reacciones. Nunca quise implicar que por su edad merezca menos o que esté mal lo que hace”.

Sin embargo luego del móvil del conductor y el insulto que lanzó tanto para él como a su padre, el joven dijo que si a Gelblung le molestaron sus dichos era “un mala leche” y agregó: “Pobre mi viejo, no hizo nada. ¿Qué tiene que ver mi viejo?”.