"La voy a agarrar a la pendeja": la furia de Vero Lozano con "La Reini" por las críticas a su programa

La influencer y participante de Masterchef liquidó en redes al programa "Cortá por Lozano" luego de que fue como invitada y la conductora no se lo perdonó.

El cruce entre Verónica Lozano y Sofía “La Reini” Gonet sumó un nuevo capítulo y dejó frases contundentes al aire. Luego de las críticas públicas de la influencer por su paso como invitada en Cortá por Lozano, la conductora respondió en Intrusos y expresó su enojo sin filtros, al tiempo que dio su versión de lo ocurrido durante la entrevista.

Gonet había asegurado que se sintió incómoda en el programa porque la conversación giró casi exclusivamente alrededor del conflicto con su ex pareja, Homero Pettinato, cuando su intención era hablar de su participación en MasterChef Celebrity.

A partir de esas declaraciones, Lozano salió a aclarar la situación y negó cualquier intención de incomodarla. “Cuando estuvo en el diván, yo la verdad que no me di cuenta que la estaba pasando mal y después se ve que estaba del orto, que la había pasado mal, que esperaba otra cosa”, explicó.

Vero Lozano le bajó el pulgar a Sofía Gonet por sus declaraciones en TikTok En ese sentido, Lozano remarcó el perfil editorial del ciclo y defendió la dinámica habitual del programa. "No hacemos emboscadas, si sos una persona de los medios, sabés que te vamos a preguntar, venía a hablar de MasterChef o de Homero, no iba a hablar de física cuántica ni del Conicet. La verdad es que no estaba midiendo y decidimos levantar la nota", sostuvo, en referencia al cierre anticipado de la entrevista.