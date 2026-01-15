15 de enero de 2026 - 16:14

"La voy a agarrar a la pendeja": la furia de Vero Lozano con "La Reini" por las críticas a su programa

La influencer y participante de Masterchef liquidó en redes al programa "Cortá por Lozano" luego de que fue como invitada y la conductora no se lo perdonó.

Vero Lozano
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

luego del escandalo con la reini: homero pettinato renuncio en vivo a su programa en olga

Luego del escándalo con La Reini: Homero Pettinato renunció en vivo a su programa en OLGA

Por Redacción Espectáculos
Sofía Gonet emprendió un viaje que le ayude a superar la separación.

La Reini volvió a responder a las críticas por su pelea con Homero Pettinato: "Ojalá me maten"

Por Redacción Espectáculos

Gonet había asegurado que se sintió incómoda en el programa porque la conversación giró casi exclusivamente alrededor del conflicto con su ex pareja, Homero Pettinato, cuando su intención era hablar de su participación en MasterChef Celebrity.

A partir de esas declaraciones, Lozano salió a aclarar la situación y negó cualquier intención de incomodarla. “Cuando estuvo en el diván, yo la verdad que no me di cuenta que la estaba pasando mal y después se ve que estaba del orto, que la había pasado mal, que esperaba otra cosa”, explicó.

A partir de esas declaraciones, Lozano salió a aclarar la situación y negó cualquier intención de incomodarla. “Cuando estuvo en el diván, yo la verdad que no me di cuenta que la estaba pasando mal y después se ve que estaba del orto, que la había pasado mal, que esperaba otra cosa”, explicó.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por INTRUSOS (@intrusos)

Vero Lozano le bajó el pulgar a Sofía Gonet por sus declaraciones en TikTok

En ese sentido, Lozano remarcó el perfil editorial del ciclo y defendió la dinámica habitual del programa. “No hacemos emboscadas, si sos una persona de los medios, sabés que te vamos a preguntar, venía a hablar de MasterChef o de Homero, no iba a hablar de física cuántica ni del Conicet. La verdad es que no estaba midiendo y decidimos levantar la nota”, sostuvo, en referencia al cierre anticipado de la entrevista.

Embed

El momento de mayor tensión llegó cuando habló del vínculo personal con la influencer tras lo sucedido. “No hablé con ella, la quiero agarrar a la pendeja. Ella se fue y todo bien, pero si tiene ovarios que me diga todo eso en la cara porque sino es re careta entonces”, lanzó, visiblemente molesta. Y agregó un detalle que, según su relato, la descolocó: “Me dijo '’qué divina, qué lindo tu perrito'”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El nuevo programa de El Trece que destronó a Vero Lozano.

Le costó apenas 15 días: el impensado programa de El Trece que destronó a Vero Lozano y Telefe

Subastaron el piano de Freddie Mercury en más de 2 millones de dólares. Foto: Web.

Falleció a los 48 años la supuesta hija secreta de Freddie Mercury

Por Redacción Espectáculos
La Virgen de la Tosquera.

"La Virgen de la Tosquera": El film de Laura Casabé que cruza celos, terror y adolescencia

Por Carina Bruzzone
moria casan le bajo el pulgar al casamiento de lali esposito y pedro rosemblat

Moria Casán le bajó el pulgar al casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Por Redacción Espectáculos