La Reini volvió a responder a las críticas por su pelea con Homero Pettinato: "Ojalá me maten"

Un rumor difundido en redes sociales desató un fuerte conflicto público entre Sofía “la Reini” Gonet y Homero Pettinato, a pocos meses de su separación, y derivó en un cruce de acusaciones, escándalos personales y descargos que se extendieron durante varios días .

La polémica se activó cuando una cuenta viral compartió una imagen de Pettinato junto a una joven en el Konex y aseguró que “ no se despegaron un segundo, a los besos mal ”. La publicación provocó una reacción inmediata de Gonet , quien expuso capturas de conversaciones privadas con insultos y reproches, lo que dejó en evidencia el deterioro del vínculo y elevó el conflicto a una escala mediática.

Tras esa primera reacción, Homero Pettinato respondió con un video en el que dio su versión sobre la ruptura y el trasfondo de la relación. Durante tres días, Gonet mantuvo silencio en redes sociales , mientras la discusión se amplificaba en plataformas digitales y medios de comunicación. Ese período de silencio concluyó con un descargo propio, en el que la influencer sumó acusaciones cruzadas, detalles íntimos y reflexiones personales sobre la relación y la exposición pública.

Luego de varios días de tensión, Sofía Gonet optó por un cambio de tono y apeló a la ironía . Compartió una historia con una taza de café junto a un libro abierto en un fragmento titulado “Cafkexis”, de Foucault para encapuchadas, de Leonor Silvestri, acompañado por la frase: “ Me mandaron a hacer terapia ”.

La publicación marcó un intento de relativizar el conflicto. En paralelo, Homero Pettinato también ironizó sobre la situación al mostrar en sus historias una placa recibida en la entrega de premios de Olga, con la inscripción “peor ship”. Junto a la imagen, escribió: “Y sí”.

Su descargo a través de Instagram

Finalmente, Sofía Gonet realizó un extenso descargo en un reel de Instagram, que presentó como un cierre del episodio. En su testimonio, expresó: “Aparezco después de estar siendo cancelada hace más de tres días enteros por todo un país y por todos los medios de comunicación diciendo que soy violenta, que soy psicópata, que debería estar internada o presa”.

También relató el hostigamiento recibido en redes y medios: “Recibiendo millones de mensajes de que ojalá me maten, ojalá me caguen a piñas, ojalá me internen”. En ese mismo mensaje, afirmó: “Quiero decirles que yo jamás hablé de violencia de género y mi fin nunca fue ensuciar una causa tan importante como esa”.

Gonet reconoció errores dentro de la relación y reflexionó sobre su dinámica: “Me dejé llevar por la idea del amor romántico y me enamoré de una persona que tenía problemas con las sustancias y que necesita ayuda”. Más adelante, concluyó: “Fue una relación que tendría que haber terminado desde el minuto cero”. En el tramo final de su descargo, relativizó la relevancia pública del conflicto y sostuvo: “Mi vínculo y de lo que se está hablando es un circo y no es importante. Violencia de género es la que sufren otras personas”.