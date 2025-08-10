"¡Aprendé a robar!": Homero Pettinato cuestionó al ladrón que le sustrajo sus pertenencias

El humorista sufrió del hurto de algunos objetos que se encontraban en su auto. Homero reportó el delito en las redes sociales y el video pronto se viralizó.

Como si fuera poco separarse de su pareja y ser tendencia de las redes, ahora Homero Pettinato fue víctima de un hurto. Según relató el humorista, el hecho terminó siendo apenas un disgusto, ya que los ladrones no se llevaron varias cosas de valor.

El conductor grabó un video para mostrar el estado de su auto en la madrugada del domingo. En las imágenes se observa que le rompieron un vidrio para sustraerle pertenencias del interior del vehículo.

Embed Le robaron a Homero Pettinato pero los ladrones sólo se llevaron una estufa de bajo consumo, en el auto tenía lentes y hasta una consola de juegos. pic.twitter.com/rAMuLHhTok — emi (@eeemiliano) August 10, 2025 “Me rompieron la ventana para robarme y me sacaron una estufa bajo consumo", señaló Pettinato. Y sumó: "No se llevaron una campera que estaba acá que es espectacular”, a la vez que mostraba la situación del auto en la parte trasera.

Además, en la puerta de adelante del vehículo había cosas de más valor que los ladrones no hurtaron. “Pero miren: no se llevaron estos dos lentes que valen 250 lucas cada uno, la Nintendo Switch 2, el Bleu Chanel”, celebró el humorista.

“Amigo, ¡aprendé a robar! Me pone mal”, cuestionó en tono irónico Homero al cierre del video.