El incómodo momento entre Mirtha Legrand y Lucía Galán cuando le preguntó por su romance con Maradona.

Lucía Galán vivió un momento de incomodidad este sábado en La noche de Mirtha (eltrece) cuando Mirtha Legrand le preguntó por el romance que tuvo con Diego Maradona. “¡Vamos a un corte!”, respondió entre risas la cantante de Pimpinela, antes de reconocer que fue “una época linda” en la que ambos eran “muy jóvenes”.

“Pasamos momentos muy importantes, fue alguien especial. Después se terminó”, contó Galán, quien aseguró que la relación “duró un tiempo”.

Acto seguido, Mirtha recordó que, tras la muerte de Maradona en noviembre de 2020, alguien le pidió a Lucía que no asistiera al velatorio. “Yo pregunté, pero no se daban las condiciones. No quise meterme ni nada. Respeto mucho a sus hijos y a Claudia (Villafañe)”, expresó la artista con un tono más reflexivo.

Embed El romance entre Maradona y Lucía Galán El noviazgo entre Lucía y Diego comenzó en 1982, en un vínculo que pasó de la amistad a algo más profundo. En aquel entonces, grabaron juntos la canción Querida amiga. “Mi mamá se llevaba muy bien con la de él. Íbamos muy seguido a su casa en Cantilo, todo se daba de manera natural y espontánea”, recordó la cantante en entrevistas pasadas.