El incómodo momento entre Mirtha Legrand y Lucía Galán cuando le preguntó por su romance con Maradona

“¡Vamos a un corte!”, soltó la cantante cuando la Chiqui, fiel a su estilo, le preguntó por Diego Maradona.

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Lucía Galán vivió un momento de incomodidad este sábado en La noche de Mirtha (eltrece) cuando Mirtha Legrand le preguntó por el romance que tuvo con Diego Maradona. “¡Vamos a un corte!”, respondió entre risas la cantante de Pimpinela, antes de reconocer que fue “una época linda” en la que ambos eran “muy jóvenes”.

“Pasamos momentos muy importantes, fue alguien especial. Después se terminó”, contó Galán, quien aseguró que la relación “duró un tiempo”.

Acto seguido, Mirtha recordó que, tras la muerte de Maradona en noviembre de 2020, alguien le pidió a Lucía que no asistiera al velatorio. “Yo pregunté, pero no se daban las condiciones. No quise meterme ni nada. Respeto mucho a sus hijos y a Claudia (Villafañe)”, expresó la artista con un tono más reflexivo.

El romance entre Maradona y Lucía Galán

El noviazgo entre Lucía y Diego comenzó en 1982, en un vínculo que pasó de la amistad a algo más profundo. En aquel entonces, grabaron juntos la canción Querida amiga. “Mi mamá se llevaba muy bien con la de él. Íbamos muy seguido a su casa en Cantilo, todo se daba de manera natural y espontánea”, recordó la cantante en entrevistas pasadas.

Maradona, con 23 años y brillando en el Barcelona, aún no había logrado la segunda estrella para la Selección argentina. Décadas después, aunque el romance quedó en el pasado, el cariño y los recuerdos siguen intactos.

