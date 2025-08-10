10 de agosto de 2025 - 22:15

El cantante de Dale Q' Va sufrió un fuerte accidente en pleno escenario: "Varios puntos en su cabeza"

Pablo David Ortiz sufrió una impactante caída durante un recital en San Francisco, cuando las tablas del escenario cedieron. Tuvo que ser internado de urgencia.

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El show de Dale Q’ Va en el Club Bomberos de San Francisco se vio interrumpido por un accidente. El caso ocurrió en la noche del sábado, cuando Pablo David Ortiz, uno de los cantantes del grupo, se cayó tras pisar una tabla en mal estado en el escenario.

El productor de la banda, Maximiliano Marinaro, brindó detalles del hecho e informó que el artista fue trasladado de urgencia a un centro de salud, donde le realizaron suturas en la cabeza. Para descartar lesiones más graves, los médicos dispusieron que permaneciera bajo observación y que este domingo se le realicen estudios complementarios.

En las redes de la banda detallaron: “Informamos que David recibió varios puntos en la cabeza y se encuentra mejor. Hoy será evaluado por los médicos y le realizarán radiografías y resonancias para descartar posibles lesiones. Agradecemos los deseos de pronta recuperación para David y la preocupación por su salud”.

Por tal motivo, el show previsto para este domingo en Sumampa, Santiago del Estero, quedó suspendido hasta nuevo aviso. Así lo comunicó la banda, a la vez que agradeció a los fanáticos por los mensajes de apoyo y preocupación.

