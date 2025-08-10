Mariano Cohn y Gastón Duprat, los genios que llevan el gen argentino a la pantalla con "Homo Argentum

En el cine argentino hay parejas creativas que marcan época, y después están Mariano Cohn y Gastón Duprat . Uno nació en Villa Ballester en 1975, el otro en Bahía Blanca en 1969. Juntos llevan más de 25 años trabajando codo a codo, y han hecho de la ironía, el ingenio y la incorrección política su marca registrada.

Rompió el silencio: Pablo Alarcón reveló los detalles de su regreso a los escenarios

Comenzaron en los ’90, cuando todavía nadie hablaba de “contenido disruptivo”, con videos experimentales y programas de TV imposibles de encasillar. Televisión Abierta , Cupido , El Gordo Liberosky o Cuentos de Terror fueron adelantos de un estilo que más tarde explotaría en el cine: observador, provocador y con una capacidad quirúrgica para retratar las contradicciones de la sociedad argentina.

En la pantalla grande firmaron títulos que ya son de culto: El hombre de al lado, El ciudadano ilustre, Mi obra maestra y Competencia oficial, esta última con Penélope Cruz y Antonio Banderas. Siempre con un pie en la comedia y otro en la crítica social, sus películas recorrieron festivales de Venecia, San Sebastián, Cannes y Sundance, cosechando premios y debates a partes iguales.

Pero no se quedaron ahí. En los últimos años se volcaron también a las series, con fenómenos como El Encargado, Nada y Bellas Artes, que confirmaron que su talento no entiende de formatos. Ahora se preparan para el estreno de Homo Argentum, una comedia protagonizada por Guillermo Francella en 16 historias breves que prometen reírse —y hacernos pensar— sobre lo que somos.

Cohn y Duprat son, ante todo, narradores implacables. Con ellos, cada proyecto es una invitación a mirar de nuevo lo que creemos conocer y a descubrir que la realidad siempre puede ser tan absurda como divertida. En esta entrevista con Los Andes hablan de su última creación junto a Guillermo Francella, "Homo Argentum".

-¿Cómo se les ocurrieron esos personajes?

-Las 16 historias o mini películas que componen Homo Argentum surgieron de la observación de la realidad, a veces de personajes que queríamos retratar, de historias a las que luego se les asignó un personaje. En un principio escribimos 40 guiones, para luego seleccionar las que finalmente se filmaron. A pesar de que son historias individuales, autoconclusivas, la suma de todas hacen un hilo conductor, una reflexión sobre la Argentina contemporánea, un recorte de la realidad conformado por la suma de estas historias.

Gaston Duprat Gastón Duprat. prensa

-¿De dónde sacan el talento para radiografiar el gen nacional como lo hacen en cada una de sus producciones?

Bueno, no sé, de estar siempre mirando, comentando lo que pasa. Y de ahí surge la materia prima para nuestras películas o series como “Nada” con Beto Brandoni y De Niro, “El encargado”, “Homo Argentum”, y películas como “El ciudadano ilustre”, “Mi obra maestra”, “El hombre al lado”, “4 x 4”, fueron creadas en base a observaciones de nuestra realidad aquí en Buenos Aires.

-¿Cuánto tiempo llevó la realización total y qué fue lo más difícil de resolver?

El trabajo de Marcelo Pont, es extraordinario. Desde los personajes, los atuendos, los looks, el pelo, pero también las escenografías, el estilo visual. Lleva con nosotros muchos años, todas las series las hicimos con él y siempre le aporta algo extra, tiene una mirada muy sofisticada, muy estética y muy aguda de la realidad.

-La película se estrenará solo en cines y demorará en llegar a las plataformas. ¿Cuál es el motivo de esta decisión?

Es una decisión nuestra de los productores, a Guillermo también le gusta la idea. Normalmente las películas argentinas están unos días en el cine y luego pasan a la plataforma, nosotros queríamos que esté en el cine. Esto no deja de ser un riesgo, pero también es una apuesta a que la gente pueda volver a las salas.

-¿Creen que cuando llegue a plataformas será entendido por el público internacional?

-Nos ha pasado con nuestras películas y series que pensamos que eran eminentemente locales, y que luego se vieron en muchísimos países, muy distintos y lejanos. “El encargado” es un éxito en Estados Unidos, Brasil, Francia, Australia, Oriente también. Uno tiende a pensar que esto es muy loca, que no lo van a entender y no pasa eso.

Homo Argentum Mariano Cohn Mariano Cohn, director y productor de la película. prensa

-El proyecto contempla la posibilidad de una secuela, Homo Argentum 2 ¿De qué va a depender que salga?

-No, se habló en un momento en alguna entrevista de Homo Argentum 2 porque tenemos 40 guiones y filmamos 16. Pero ahora estamos enfocados en esta, es una responsabilidad enorme, porque es una película de gran presupuesto, tardamos muchísimo en hacerla, fue muy artesanal el trabajo, así que por el momento no pensamos en otra cosa.

-¿Se viene El Encargado 4?

“El Encargado 4” ya se filmó, hace muy poco y se va a estrenar, entiendo, que el año que viene, aunque esas decisiones corresponden a la plataforma Disney, pero creo que esa fecha se baraja, no estoy seguro.