Rodrigo Casavalle presenta una trilogía de humor antes de partir de gira por Europa

Antes de partir a una gira de dos meses por Europa , el actor y comediante Rodrigo Casavalle decidió realizar una breve despedida de temporada con una trilogía de humor que presentará los domingos 8, 15 y 22 de marzo . Se trata de tres funciones independientes, pero conectadas por un universo de personajes del artista.

Las tres son a las 20, en el Teatro Selectro y las entradas están disponibles en Entradaweb y en la boletería del teatro.

La propuesta reúne su exitoso unipersonal “Monólogos heroicos” , el show “Domingo de Muñeco” y “El especial de Superman de Navidad”, una combinación de stand up , teatro y humor absurdo que ha conquistado públicos en distintas provincias y también en el exterior. “Es una despedida, pero solo por unos meses”, aclara Casavalle. “Después de estas funciones calculo que hasta agosto o septiembre no va a haber funciones en ningún lado, porque en abril me voy a Europa”.

El viaje comenzará hacia fines de abril y se extenderá durante mayo y junio. El actor adelantó que se trata de una gira poco convencional, con presentaciones en diferentes países del viejo continente. “Voy a hacer funciones en España y tengo una en Suiza. También puede aparecer algo en Alemania o Irlanda. Es una gira hermosa, pero medio sextraña”, cuenta entre risas. El idioma, al parecer, no será un obstáculo. “La voy adaptando al toque. Igual hay comunidades hispanas por todos lados, argentinos por todos lados”, dice.

La primera de las propuestas que integran esta trilogía es “Monólogos heroicos”, uno de los trabajos más reconocidos del comediante. En el show, algunos de los superhéroes más famosos del universo del cómic suben al escenario para contar sus frustraciones y miserias cotidianas, lejos de cualquier épica. “Es un show donde los standuperos son superhéroes: Flash, Batman, Superman”, explica Casavalle. “Pero es una versión bastante desmejorada de ellos”.

La premisa es simple y efectiva: héroes agotados que se animan al escenario y lo convierten en espacio catártico. “Ya no están para salvar al mundo. Entonces hacen stand up y encuentran en el escenario un lugar para contar cosas que nunca antes se contaron”, señala el actor. La obra propone, en definitiva, explorar “el lado humano, el antihéroe del superhéroe”.

Rodrigo Casavalle Sofía Silva Producción

Entre las situaciones absurdas que aparecen en escena, Flash utiliza sus poderes con fines de lucro —por ejemplo, trayendo productos desde Paraguay—, Batman enfrenta una relación tóxica con Robin y Superman revela una inesperada historia. “Superman cayó arriba de la montaña de botellitas de la Difunta Correa y lo adoptó una pareja de San Juan”.

El espectáculo también incluye la presencia del Hombre Invisible como maestro de ceremonias y un invitado especial que llega desde otro universo: Mickey. “Mickey está para atrás. Tiene mucho que contar”, adelanta Casavalle.

El regreso de un animador noventoso

La segunda pieza del ciclo es “Domingo de Muñeco”, centrada en uno de los personajes más delirantes del repertorio del comediante: Gerardo Muñeco. “Es un productor, animador y cazatalentos que estuvo mucho tiempo prófugo de la justicia”, describe el actor. En aquella época, el programa era un fenómeno popular. Sin embargo, el regreso del personaje ocurre en condiciones muy diferentes. “Él quiere recrear el éxito que tuvo en los 90, pero no lo logra”, explica Casavalle.

Rodrigo Casavalle Sofía Silva Producción

La diferencia se nota en todo: el presupuesto es mínimo, los artistas invitados no son lo que solían ser y los premios han sufrido un notable deterioro. “Antes sorteaba autos cero kilómetro. Ahora el premio mayor de la noche es un budín de limón”.

El show se estructura como una noche de televisión en vivo, con actuaciones musicales que se ven constantemente interrumpidas por la precariedad del programa y los favores que el conductor debe pagar.

Entre los invitados aparecen personajes como Flamen Carlos, un cantante de flamenco español que quedó varado en Argentina durante la pandemia, y Clarito, un músico indie que compone a partir de una experiencia mística. También participa un dúo heavy metal llamado Fran and Adrian, cuya propuesta mezcla metal con comedia musical.

Rodrigo Casavalle Sofía Silva Producción

Navidad en marzo

La tercera obra del ciclo es “El especial de Superman de Navidad”, un espectáculo que funciona como un cruce entre los universos de “Monólogos heroicos” y “Domingo de Muñeco”.

La historia parte de un encuentro improbable: Gerardo Muñeco descubre a Superman y decide convertirlo en la estrella de un especial televisivo. El detalle es que el evento navideño se realiza en pleno mes de marzo. “A Gerardo Muñeco no le importa nada, hace un especial de Navidad ahora”, dice el actor. La lógica del personaje, sin embargo, encuentra rápidamente una solución para justificar la fecha. “Como estamos en Vendimia, le mete unos racimos de uva y chau”.

superman-especial-navidad-rodrigo-casavalle Sofía Silva Producción

Personajes nacidos de la realidad

Aunque los personajes de Casavalle se mueven en el terreno del absurdo, el actor reconoce: “Está todo sacado de la realidad”. El proceso creativo surge, de observar comportamientos y rasgos de personas reales que luego se exageran hasta llevarlos al extremo en escena y muchas veces esos rasgos terminan combinándose. “Le meto cositas de gente que observo y también de mí”, asegura Casavalle que reconoce la imposibilidad de mantenerse completamente al margen de lo que se crea. “Es inevitable que se te filtren cosas propias cuando inventás un personaje”. Incluso su propia familia aparece, de algún modo, dentro de ese universo.

Rodrigo Casavalle Sofía Silva Producción

De Necochea a Mendoza

Casavalle nació en Necochea, aunque su carrera artística se consolidó en Mendoza, ciudad a la que llegó hace dos décadas. “Soy el del medio en mi familia. Y para colmo, el que se fue”, cuenta.

El contacto con el teatro comenzó en su ciudad natal, en un bar cultural que su familia abrió cuando él tenía unos 16 años. “Se llamaba La Salamandra. Era un bar cultural donde había teatro, música, muestras. Ahí se me despertó un poco más la vocación”. Con el tiempo se instaló en Mendoza, donde comenzó a formarse y a trabajar en el circuito teatral local. “Empecé teatro con los chicos del taller del Flaco Suárez y el Pelado Agnello. Y ahí encontré lo mío: la improvisación”.

Rodrigo Casavalle Sofía Silva Producción

El camino, sin embargo, no fue inmediato. “Fui mechando con un montón de trabajos hasta que pude empezar a vivir del teatro”, recuerda. Finalmente tomó una decisión que definiría su vida profesional. “En un momento me di cuenta de que no iba a poder vivir de otra cosa Entonces no me quedó más alternativa que saltar al vacío”.

El premio impensado

Hace un año, Rodrigo Casavalle fue distinguido en la temporada teatral de Villa Carlos Paz con el premio Carlos a Mejor Unipersonal por su espectáculo Monólogos heroicos. El reconocimiento llegó tras una exitosa temporada en esa plaza teatral, una de las más competitivas del país, donde su propuesta humorística logró destacarse entre más de un centenar de obras en cartelera.

Rodrigo Casavalle Rodrigo Casavalle, ganador del Premio Carlos, como mejor unipersonal de humor.

Al conocerse la noticia, el propio artista compartió su emoción en redes sociales: “No alcancé ni a taparme de la emoción”, escribió al publicar una foto con el premio, reflejando el impacto del reconocimiento en una de las temporadas teatrales más importantes del país.

Dos pasiones: Viajar y actuar

Hoy, después de años de trabajo, el actor combina dos de sus grandes pasiones. “Viajar y actuar son las dos actividades que me dan felicidad, así que trato de unirlas todo el tiempo”.

Su forma de trabajar es, en gran parte, autogestionada. “Me largo a viajar por los pueblos y armo funciones donde sea”, explica. Esa misma lógica es la que lo llevará ahora de gira a partir de abril. “Así como me voy a San Rafael o a Tunuyán, me voy a Europa”, dice.

Rodrigo Casavalle Sofía Silva Producción

Antes de esa nueva aventura, Mendoza será el escenario de esta trilogía que resume buena parte de su universo creativo. Tres noches en las que superhéroes fracasados, animadores televisivos en decadencia y músicos delirantes compartirán escenario para demostrar que, incluso cuando el mundo no necesita ser salvado, siempre hay espacio para reírse un montón.

De Perito en Granos a dueño del escenario

Antes de ser un referente del teatro, Rodrigo Casavalle aprendió que el error no es un fracaso, sino una oportunidad. Su historia comenzó en un bar cultural de Necochea, entre música y bohemia familiar. Fue allí donde el actor Danilo de Vicia lo empujó al abismo: lo invitó a tocar el piano en su obra Yo soy el diablo. Ante el miedo de Rodrigo a fallar, el veterano sentenció: “Eso es lo que necesito, que te equivoques”. Esa frase desactivó su temor y selló su destino.

Sin embargo, el camino no fue lineal. Tras la muerte de su mentor, Casavalle atravesó un laberinto de oficios: estudió hotelería, turismo y llegó a graduarse como perito en granos: “Pensé que era algo rápido para ganar plata, pero trabajé un solo día en un laboratorio y me di cuenta de que no iba a durar”, recuerda.

Rodrigo Casavalle Sofía Silva Producción

Luego, mientras recorría el país trabajando en una distribuidora de ferretería, la inquietud artística seguía latente. En Mendoza, el impacto de ver en escena al "Flaco" Suárez fue el catalizador definitivo. Casavalle cambió la clasificación de cereales por la autogestión y la observación cotidiana.

Aquí tampoco fue fácil. Entre las muchas anécdotas, recuerda cuando llegó a un hostel sin un peso para pagar, y con el tiempo terminó convirtiéndose en dueño del lugar. Hoy, aquel joven que temía errar una nota en el piano, ha consolidado una carrera donde la improvisación y la verdad escénica son sus mejores herramientas.