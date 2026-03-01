1 de marzo de 2026 - 17:26

¿Mal humor constante? Estos son los tres colores que las personas irritables eligen sin darse cuenta

La psicología revela que la elección cromática no es casual: el rojo y el negro suelen ser los favoritos de quienes buscan imponer autoridad o marcar distancia.

¿Mal humor constante? Estos son los tres colores que las personas irritables eligen sin darse cuenta

¿Mal humor constante? Estos son los tres colores que las personas irritables eligen sin darse cuenta

Foto:

Por Cristian Reta

La psicología del color sostiene que nuestra vestimenta es un reflejo directo del humor y del estado emocional interno. No se trata solo de moda; elegir ciertos tonos de manera recurrente puede indicar rasgos de una personalidad difícil o irritable, funcionando como un código visual que comunica agresividad, poder o una marcada distancia emocional hacia los demás.

Leé además

que hacer con los paraguas rotos: 3 formas de reutilizar la tela impermeable en casa

Qué hacer con los paraguas rotos: 3 formas de reutilizar la tela impermeable en casa

Por Ignacio Alvarado
Descubrí todos los usos que podés darle a las cáscaras de durazno en tu hogar. 

Las cáscaras de durazno no las tires, tenés un tesoro en casa: cinco formas prácticas de reutilizarlas

Por Sofía Serelli

Para muchos, el guardarropa es una elección azarosa, pero para los expertos en conducta humana, es un mapa de la psiquis. Colores como el rojo, el negro y ciertos grises oscuros son los que más se asocian a individuos con temperamentos fuertes o conflictivos. Estos tonos no solo influyen en cómo nos perciben, sino que también refuerzan el estado anímico de quien los lleva.

El rojo es, por excelencia, el color de la intensidad. En personas con mal carácter, su uso frecuente proyecta una necesidad de dominio y una propensión a la respuesta inmediata, a veces agresiva. No es casual que se asocie con el peligro o la pasión desmedida; visualmente, el ojo lo interpreta como una señal de alerta que pone a los interlocutores en una posición defensiva.

image

El escudo del negro y el aislamiento del gris oscuro

El negro, aunque asociado a la elegancia, en contextos de personalidad difícil funciona como un muro. Quienes tienen un carácter complicado suelen refugiarse en este tono para proyectar autoridad y, fundamentalmente, para evitar la vulnerabilidad. Es un color que absorbe la luz y, simbólicamente, impide que los demás se acerquen demasiado a la intimidad emocional del individuo.

Por su parte, los grises plomizos o cenicientos suelen ser la elección de quienes atraviesan periodos de apatía o irritabilidad sorda. Mientras que el rojo grita, el gris oscuro murmura una falta de interés por la interacción social. Es el color de la neutralidad llevada al extremo, lo que muchas veces se interpreta como desdén o falta de empatía hacia el entorno, una característica común en personalidades con rasgos narcisistas o distantes.

image

Este fenómeno responde a la forma en que el cerebro procesa la estimulación visual y la traduce en respuestas fisiológicas. Los colores son ondas de luz con frecuencias específicas que impactan en el sistema límbico, la zona del cerebro encargada de las emociones. Un color vibrante como el rojo puede aumentar la presión arterial y la frecuencia cardíaca, exacerbando estados de ira latente. Por el contrario, los tonos oscuros reducen la estimulación, pero pueden reforzar una arquitectura mental de clausura, donde la persona se siente protegida pero también aislada, lo que termina retroalimentando un carácter huraño o poco comunicativo.

Es importante destacar que el uso de estos colores no define a una persona por sí solo, sino que debe analizarse dentro de un patrón de conducta. Sin embargo, prestar atención a estas señales puede ser una herramienta útil para mejorar la comunicación. Si una persona que habitualmente es afable comienza a vestir exclusivamente de tonos oscuros o rojos intensos, es probable que esté atravesando un periodo de estrés o irritación que aún no ha verbalizado.

image

Para equilibrar la imagen y suavizar el impacto visual en entornos sociales, la psicología recomienda integrar tonos que faciliten el diálogo, especialmente en personas que saben que tienen un temperamento volátil:

  • Azul claro para fomentar la calma y la comunicación fluida.
  • Verde en tonos suaves para proyectar equilibrio y apertura.
  • Blanco para indicar transparencia y reducir la sensación de amenaza.
  • Tonos tierra para generar una percepción de calidez y cercanía.
  • Amarillo en pequeñas dosis para estimular la positividad sin agobiar.
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

¿Confundís la izquierda y la derecha? Esta podría ser la razón según la psicología.

Esta es la razón por la que algunas personas confunden izquierda y derecha, según la psicología

Por Sofía Serelli
magia mental y humor: tras su premio internacional y gira nacional, el regreso de saitta a mendoza

Magia mental y humor: Tras su premio internacional y gira nacional, el regreso de Saitta a Mendoza

Por Redacción
daniel quiroga, referente del teatro mendocino: intento crecer en cada uno de mis espectaculos

Daniel Quiroga, referente del teatro mendocino: "Intento crecer en cada uno de mis espectáculos"

Por Daniel Arias Fuenzalida
Las cubiertas viejas parecen un objeto inútil dentro de casa.

Las cubiertas viejas de bicicleta son un tesoro en casa: 2 ideas útiles que le dan valor

Por Lucas Vasquez