Esta es la razón por la que algunas personas confunden izquierda y derecha, según la psicología

Dudar un segundo antes de girar el volante o levantar la mano equivocada en una clase de yoga no es falta de atención. Esta dificultad, que afecta a cerca del 15% de las personas, no una simple confusión izquierda-derecha, en realidad responde a una compleja operación neurológica que integra lenguaje, memoria y percepción espacial en el lóbulo parietal del cerebro.
A diferencia de la distinción entre arriba y abajo, que cuenta con el apoyo constante de la gravedad y las leyes físicas, la lateralidad es una convención arbitraria. Mientras que el suelo siempre está en el mismo lugar, la izquierda y la derecha dependen enteramente del punto de vista.
El papel del giro angular y la integración cognitiva
La razón por la cual este proceso falla reside principalmente en el giro angular, ubicado en el lóbulo parietal izquierdo. Esta región funciona como un centro intermodal que debe unificar tres procesos distintos en fracciones de segundo: el verbal, para procesar las etiquetas de las palabras; el de memoria, para recordar cuál es cuál; y el espacial, para situar los objetos en el entorno. Si la comunicación entre estas funciones se interrumpe por una distracción o estrés, la integración falla y se produce la confusión.
La simetría del cuerpo humano es uno de los mayores obstáculos para nuestro cerebro en esta tarea. Al ser nuestros lados izquierdo y derecho visualmente idénticos, el sistema nervioso debe realizar un esfuerzo adicional de rotación mental para etiquetarlos, algo que no ocurre con la asimetría natural del eje arriba-abajo o delante-atrás.
Del desarrollo infantil a los riesgos en adultos
El aprendizaje de estas coordenadas comienza formalmente en la infancia, entre los cinco y siete años. Durante el desarrollo motor, la etapa contralateral entre los 9 meses y los 3 años resulta crucial: el gateo refuerza el cuerpo calloso, que es la vía de comunicación principal entre los dos hemisferios. Si este proceso se salta, pueden aparecer dificultades posteriores en la orientación espacial y la lectoescritura.
Estudios demuestran que el ruido ambiental o las situaciones estresantes reducen la precisión incluso en quienes creen dominar sus sentidos. En entornos de alta presión, como quirófanos o cabinas de aviones, este desliz cognitivo ha provocado accidentes graves. Esto ha llevado a la medicina moderna a implementar el marcado físico de los pacientes antes de cualquier intervención para evitar errores de lateralidad fatales.
Cuando la desorientación no es normal: qué es el síndrome de Gerstmann
Cuando la confusión es extrema y persistente, los especialistas evalúan la presencia del síndrome de Gerstmann. Este trastorno neurológico raro se manifiesta con una combinación específica de síntomas:incapacidad para realizar cálculos, problemas para escribir, dificultad para identificar los propios dedos y desorientación lateral. Estas señales suelen indicar un daño estructural en el lóbulo parietal provocado por accidentes cerebrovasculares, tumores o procesos neurodegenerativos como el Alzheimer.
Para la mayoría de las personas, el problema es ocasional y mejora con técnicas de asociación visual. Utilizar puntos de referencia estáticos en el cuerpo, como un reloj en la muñeca izquierda, un anillo o incluso un pequeño tatuaje, ayuda al cerebro a recuperar la etiqueta correcta de forma inmediata sin tener que procesar la rotación mental, un recurso que consume mucha energía cognitiva bajo estrés.