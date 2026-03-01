Esta es la razón por la que algunas personas confunden izquierda y derecha, según la psicología

Dudar un segundo antes de girar el volante o levantar la mano equivocada en una clase de yoga no es falta de atención. Esta dificultad, que afecta a cerca del 15% de las personas , no una simple confusión izquierda-derecha , en realidad responde a una compleja operación neurológica que integra lenguaje, memoria y percepción espacial en el lóbulo parietal del cerebro.

A diferencia de la distinción entre arriba y abajo, que cuenta con el apoyo constante de la gravedad y las leyes físicas , la lateralidad es una convención arbitraria . Mientras que el suelo siempre está en el mismo lugar, la izquierda y la derecha dependen enteramente del punto de vista.

La razón por la cual este proceso falla reside principalmente en el giro angular , ubicado en el lóbulo parietal izquierdo . Esta región funciona como un centro intermodal que debe unificar tres procesos distintos en fracciones de segundo: el verbal , para procesar las etiquetas de las palabras; el de memoria , para recordar cuál es cuál; y el espacial , para situar los objetos en el entorno. Si la comunicación entre estas funciones se interrumpe por una distracción o estrés, la integración falla y se produce la confusión.

La simetría del cuerpo humano es uno de los mayores obstáculos para nuestro cerebro en esta tarea. Al ser nuestros lados izquierdo y derecho visualmente idénticos , el sistema nervioso debe realizar un esfuerzo adicional de rotación mental para etiquetarlos, algo que no ocurre con la asimetría natural del eje arriba-abajo o delante-atrás.

El aprendizaje de estas coordenadas comienza formalmente en la infancia , entre los cinco y siete años. Durante el desarrollo motor, la etapa contralateral entre los 9 meses y los 3 años resulta crucial: el gateo refuerza el cuerpo calloso, que es la vía de comunicación principal entre los dos hemisferios. Si este proceso se salta, pueden aparecer dificultades posteriores en la orientación espacial y la lectoescritura.

Estudios demuestran que el ruido ambiental o las situaciones estresantes reducen la precisión incluso en quienes creen dominar sus sentidos. En entornos de alta presión, como quirófanos o cabinas de aviones, este desliz cognitivo ha provocado accidentes graves. Esto ha llevado a la medicina moderna a implementar el marcado físico de los pacientes antes de cualquier intervención para evitar errores de lateralidad fatales.

Cuando la desorientación no es normal: qué es el síndrome de Gerstmann

Cuando la confusión es extrema y persistente, los especialistas evalúan la presencia del síndrome de Gerstmann. Este trastorno neurológico raro se manifiesta con una combinación específica de síntomas: incapacidad para realizar cálculos, problemas para escribir, dificultad para identificar los propios dedos y desorientación lateral. Estas señales suelen indicar un daño estructural en el lóbulo parietal provocado por accidentes cerebrovasculares, tumores o procesos neurodegenerativos como el Alzheimer.

Para la mayoría de las personas, el problema es ocasional y mejora con técnicas de asociación visual. Utilizar puntos de referencia estáticos en el cuerpo, como un reloj en la muñeca izquierda, un anillo o incluso un pequeño tatuaje, ayuda al cerebro a recuperar la etiqueta correcta de forma inmediata sin tener que procesar la rotación mental, un recurso que consume mucha energía cognitiva bajo estrés.