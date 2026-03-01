3 claves para comprar pescado fresco durante esta Cuaresma

El olor a mar limpio, la firmeza de la carne y los ojos brillantes son los indicadores esenciales para evitar intoxicaciones en esta temporada de consumo masivo.

Comprar pescado durante la Cuaresma requiere una atención especial debido al aumento de la demanda y la necesidad de garantizar la seguridad alimentaria. No basta con observar el precio o la oferta del día; identificar las señales físicas de frescura es fundamental para asegurar el sabor y la salud en cada plato. Para ello, te damos 3 claves a tener en cuenta.

Durante estas fechas, los mercados y supermercados incrementan su oferta de productos de mar. Ante tal volumen de mercadería, es común que algunas piezas pierdan su punto óptimo de consumo. Por ello, el consumidor debe transformarse en un inspector minucioso de tres aspectos básicos: el aroma, la textura de la carne y el estado de los ojos y branquias.

image El olfato y la vista como primera línea de defensa El indicador más inmediato es el olor. Un pescado que acaba de salir del agua o que ha sido correctamente conservado debe tener una fragancia suave, que recuerde al mar o al agua limpia. Cualquier nota penetrante, agria o desagradable es una advertencia clara de que los procesos químicos de descomposición ya han comenzado y el producto debe ser descartado de inmediato por los riesgos que implica para la salud.

image El proceso de degradación en los pescados es acelerado por la actividad enzimática y bacteriana que ocurre apenas el animal muere. La carne del pescado es rica en agua y proteínas de fácil digestión, lo que la convierte en un escenario ideal para microorganismos si la cadena de frío se rompe. Cuando las proteínas se rompen, liberan compuestos como la trimetilamina, responsable del característico olor fuerte, y los tejidos pierden la estructura que les da firmeza al tacto.

La firmeza de la carne es otra prueba de fuego. Al presionar ligeramente la pieza con un dedo, la superficie debe recuperar su forma original de manera casi instantánea. Si el hundimiento persiste o si se percibe una textura viscosa o babosa, la frescura es inexistente. La piel debe verse brillante y húmeda, reflejando la luz de manera natural, nunca opaca o con una película pegajosa que suele ser señal de proliferación bacteriana avanzada.

Inspección de ojos y branquias en piezas enteras En el caso de comprar piezas enteras, los ojos son el espejo de la calidad. Deben estar saltones, brillantes y con la córnea transparente. Unos ojos hundidos, turbios o de color grisáceo indican que el ejemplar lleva demasiado tiempo fuera del agua y ha comenzado a deshidratarse. De igual modo, las branquias deben exhibir un color rojo intenso o rosado vivo, señal de que la sangre aún conserva su coloración característica de frescura. image Los tonos marrones o grises en las branquias son señales inequívocas de que el pescado ya no se encuentra en su punto óptimo. Hablar de frescura no es solo una cuestión de paladar, sino de prevención sanitaria. En esta temporada, es vital recordar que un producto mal conservado puede generar graves problemas digestivos. Llevar a casa un producto de calidad depende de la capacidad de observación para reconocer estas cinco señales: Aroma suave que evoque directamente al agua de mar o agua limpia.

que evoque directamente al agua de mar o agua limpia. Carne elástica que recupere su forma al presionarla con el dedo.

que recupere su forma al presionarla con el dedo. Ojos saltones , claros y sin ningún tipo de opacidad o hundimiento.

, claros y sin ningún tipo de opacidad o hundimiento. Branquias con tonalidades rojas brillantes o rosáceas intensas.

con tonalidades rojas brillantes o rosáceas intensas. Piel húmeda y brillante, sin rastro de texturas viscosas o babosas.