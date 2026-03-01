1 de marzo de 2026 - 13:25

Las cubiertas viejas de bicicleta son un tesoro en casa: 2 ideas útiles que le dan valor

Reciclaje. Con materiales simples y un poco de ingenio, las cubiertas sin uso pueden convertirse en 2 soluciones valiosas para disfrutar en casa.

Las cubiertas viejas parecen un objeto inútil dentro de casa.

Foto:

IA Gemini
Por Lucas Vasquez

Las cubiertas de bicicleta desgastadas suelen terminar en la basura, pero su resistencia y forma flexible las convierten en un material de valor ideal para reciclar. Por eso, existen dos ideas para integrar a casa, formando objetos útiles y duraderos.

Entre las opciones más ingeniosas para el reciclaje se destacan una estantería circular y un columpio para jardín. Ambas ideas necesitan pocos elementos adicionales, son económicas y permiten dar una segunda vida a un objeto que parecía perdido.

reciclaje de cubiertas
En pocos minutos, las cubiertas pueden transformarse en piezas prácticas y decorativas.

Cómo crear una estantería circular para casa con listones de madera

Materiales necesarios

  • Cubierta de bicicleta limpia.
  • Listones de madera.
  • Tornillos.
  • Taladro.
  • Cuerda o soporte para colgar.

Paso a paso

  1. Primero, debemos limpiar bien la cubierta y verificar que conserve su forma.
  2. Luego, tenemos que cortar los listones de madera a la medida del diámetro interno para colocarlos de manera transversal, creando los estantes.
  3. Después, fijamos los listones con tornillos desde el exterior o con soportes internos para asegurar estabilidad.
  4. Finalmente, queda colocar un sistema de sujeción en la parte superior (en la parte inferior es opcional) para colgar la estructura en la pared.

El resultado es una repisa original y resistente, ideal para libros, plantas o pequeños objetos decorativos.

reciclaje de cubiertas
Reciclar cubiertas de bicicleta es una forma práctica de ahorrar dinero y cuidar el ambiente.

Cómo debe armarse un columpio para disfrutar en el jardín

Materiales necesarios

  • Cubierta de bicicleta.
  • Cuerda gruesa o cadena resistente.
  • Ganchos metálicos.

Paso a paso

  1. Primero, debemos perforar dos puntos opuestos de la cubierta para pasar la cuerda o la cadena.
  2. Luego, hay que asegurar los extremos con nudos firmes o conectores metálicos.
  3. Después, se fija el columpio a una rama fuerte o a una estructura preparada para soportar peso. Es importante comprobar la estabilidad antes de usarlo.

Este asiento flexible resulta cómodo y duradero, perfecto para espacios exteriores y para que niños o adultos disfruten al aire libre.

reciclaje de cubiertas
El caucho natural y sintético de las ruedas logran que en el exterior no se arruinen.

Por qué vale la pena reciclarlas

Reutilizar cubiertas no solo reduce residuos, sino que también permite crear objetos personalizados y económicos. Su material resistente soporta el uso cotidiano y las condiciones climáticas.

