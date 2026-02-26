26 de febrero de 2026 - 10:18

Qué hacer con los paraguas rotos: 3 formas de reutilizar la tela impermeable en casa

Antes de tirarlos, podés transformar los paraguas viejos en soluciones prácticas para el hogar: una opción ideal de reciclaje con sello sustentable y mucho truco casero.

Por Ignacio Alvarado

La tela de los paraguas está diseñada para repeler el agua y resistir el desgaste. Esa combinación la convierte en un recurso versátil para distintos usos domésticos.

1. Fundas impermeables a medida

Con un poco de costura básica, la tela puede transformarse en fundas protectoras para mochilas, bicicletas o incluso la parrilla. Al ser liviana y resistente, funciona como barrera contra la lluvia y el polvo.

Este tipo de reutilización no solo evita residuos, sino que también aporta soluciones prácticas dentro del hogar.

2. Bolsas reutilizables resistentes al agua

Otra idea simple es confeccionar bolsas para las compras o para llevar ropa húmeda al gimnasio. A diferencia de las bolsas comunes, este material evita filtraciones.

Además, al apostar por el reciclaje, reducís el consumo de plástico y fomentás hábitos más sustentables en la vida cotidiana.

3. Protector para plantas o superficies

En balcones o patios, la tela puede utilizarse como cubierta temporal para proteger plantas sensibles a lluvias intensas o granizo. También sirve como base impermeable al pintar o realizar tareas de mantenimiento.

Reutilizar paraguas rotos no requiere grandes herramientas ni conocimientos avanzados. Con creatividad y un poco de dedicación, ese objeto olvidado puede tener una segunda vida útil.

En lugar de descartarlo, convertirlo en un recurso práctico es una manera concreta de aplicar el reciclaje en el hogar. Un pequeño gesto que suma en clave sustentable y demuestra que, muchas veces, la solución está en lo que ya tenés en casa.

