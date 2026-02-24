Una impresora vieja puede parecer obsoleta, pero su estructura robusta y compartimentos internos permiten transformarla en un objeto útil. En
ideas prácticas de , reutilizar equipos electrónicos reduce residuos tecnológicos y extiende la vida de materiales que todavía pueden aprovecharse sin inversión extra. reciclaje doméstico para el hogar
La idea innovadora es convertirla en un mini gabinete organizador o estación de carga oculta para cables y dispositivos.
Por qué reciclar una impresora reduce residuos electrónicos
Las impresoras combinan
plástico duro, metal y componentes electrónicos.
Cuando dejan de funcionar, suelen terminar como
residuos electrónicos voluminosos.
Según informes del Global E-waste Monitor, la basura tecnológica crece cada año a nivel mundial.
Reutilizar su carcasa evita sumar kilos innecesarios a los rellenos sanitarios. Además, promueve hábitos de
economía circular y consumo responsable. Materiales necesarios para reutilizar una impresora vieja
No hace falta equipamiento profesional, pero sí herramientas básicas:
Antes de empezar, desconectá completamente el equipo.
Paso a paso para convertirla en estación de carga oculta Primero, retirás la carcasa superior con cuidado. Extraé los componentes internos, conservando la estructura exterior. Limpiá el interior para eliminar polvo y restos de tinta. Colocá dentro una regleta eléctrica asegurándola firmemente. Realizá pequeñas aberturas traseras para que salgan los cables ordenados. Cerrá la tapa superior dejando acceso discreto a los cargadores.
Si tenés una impresora vieja, tenés un tesoro por qué y cómo reciclarla con esta innovadora idea (1)
El resultado es una estación de carga organizada y visualmente prolija.
Alternativa: convertirla en gabinete organizador
Si no querés intervenir cables eléctricos, podés usarla como gabinete. Retirando el interior, queda un espacio amplio y resistente.
Sirve para guardar
herramientas, papeles, cables o dispositivos pequeños.
Algunos modelos incluso mantienen bandejas que funcionan como cajones. Una mano de pintura puede darle aspecto moderno y decorativo.