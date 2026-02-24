24 de febrero de 2026 - 14:15

Si tenés una impresora vieja, tenés un tesoro: por qué y cómo reciclarla con esta innovadora idea

Reciclaje electrónico: reutilizá una impresora vieja como organizador técnico o mini gabinete y evitá residuos tecnológicos.

Por Andrés Aguilera

Una impresora vieja puede parecer obsoleta, pero su estructura robusta y compartimentos internos permiten transformarla en un objeto útil. En ideas prácticas de reciclaje doméstico para el hogar, reutilizar equipos electrónicos reduce residuos tecnológicos y extiende la vida de materiales que todavía pueden aprovecharse sin inversión extra.

La idea innovadora es convertirla en un mini gabinete organizador o estación de carga oculta para cables y dispositivos.

Por qué reciclar una impresora reduce residuos electrónicos

Las impresoras combinan plástico duro, metal y componentes electrónicos.

Cuando dejan de funcionar, suelen terminar como residuos electrónicos voluminosos.

Según informes del Global E-waste Monitor, la basura tecnológica crece cada año a nivel mundial.

Reutilizar su carcasa evita sumar kilos innecesarios a los rellenos sanitarios. Además, promueve hábitos de economía circular y consumo responsable.

Materiales necesarios para reutilizar una impresora vieja

No hace falta equipamiento profesional, pero sí herramientas básicas:

  • Una impresora en desuso.

  • Destornillador.

  • Pinza o alicate.

  • Guantes de protección.

  • Lija fina.

  • Regleta eléctrica o cargador múltiple (si hacés estación de carga).

  • Pintura opcional para mejorar la terminación.

Antes de empezar, desconectá completamente el equipo.

Paso a paso para convertirla en estación de carga oculta

  1. Primero, retirás la carcasa superior con cuidado.
  2. Extraé los componentes internos, conservando la estructura exterior.
  3. Limpiá el interior para eliminar polvo y restos de tinta.
  4. Colocá dentro una regleta eléctrica asegurándola firmemente.
  5. Realizá pequeñas aberturas traseras para que salgan los cables ordenados.
  6. Cerrá la tapa superior dejando acceso discreto a los cargadores.
El resultado es una estación de carga organizada y visualmente prolija.

Alternativa: convertirla en gabinete organizador

Si no querés intervenir cables eléctricos, podés usarla como gabinete. Retirando el interior, queda un espacio amplio y resistente.

Sirve para guardar herramientas, papeles, cables o dispositivos pequeños.

Algunos modelos incluso mantienen bandejas que funcionan como cajones. Una mano de pintura puede darle aspecto moderno y decorativo.

