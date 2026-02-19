No tires las ramas después de podar: son un tesoro, no basura

La temporada de poda suele terminar con montañas de ramas acumuladas y la tentación de quemarlas para "limpiar" el terreno. Sin embargo, este hábito es ilegal en la mayoría de los municipios y desperdicia un recurso vital que podría ser un tesoro d e nutrientes para el suelo. Hoy, la tendencia se inclina hacia el uso de trituradoras para reintegrar minerales y mejorar la porosidad de la tierra.

Uno de los errores más frecuentes en el jardín es triturar las ramas y esparcir las astillas inmediatamente sobre los canteros. Aunque parezca un proceso natural de reciclaje, las astillas de madera fresca tienen un efecto adverso inicial: absorben gran cantidad de nitrógeno del suelo para poder iniciar su propia descomposición.

Este proceso le quita a las plantas un nutriente esencial para su crecimiento. Por esta razón, el criterio técnico indica que las astillas deben compostarse previamente, al menos un año después de ser cortadas, antes de utilizarlas como mantillo natural o añadirlas a los sustratos. Solo tras este período de estabilización, el material deja de ser un competidor por los nutrientes y se convierte en un aliado del jardín.

El proceso de descomposición de la madera es biológicamente lento debido a su estructura celular y su bajo contenido en nitrógeno en comparación con las hojas verdes o el césped. Cuando introducimos ramas trituradas en el compostador , mejoramos significativamente la estructura física del abono, permitiendo una mayor aireación y enriqueciéndolo con minerales adicionales.

Para optimizar este mecanismo y evitar que el proceso de degradación se detenga , es fundamental equilibrar la mezcla añadiendo elementos ricos en nitrógeno, como recortes de césped fresco o incluso estiércol de gallina. Este balance acelera la descomposición de la celulosa de los troncos y transforma la rama seca en un concentrado de minerales disponible para las raíces , mejorando la porosidad del suelo a largo plazo.

Maderas tóxicas y acidez: lo que no podés mezclar

No todas las ramas son iguales frente al sustrato y el material de referencia es taxativo: existen especies que poseen sustancias inhibidoras del crecimiento.

Estas maderas contienen taninos, resinas y otras sustancias que tienen un efecto adverso sobre el desarrollo de las plantas circundantes si se utilizan como mantillo. Coníferas: Las astillas de árboles y arbustos coníferos son ácidas por naturaleza. Su uso debe restringirse exclusivamente a cubrir especies de plantas acidófilas, ya que de lo contrario alterarán el pH del suelo de forma perjudicial para el resto del jardín.

Las astillas de árboles y arbustos coníferos son ácidas por naturaleza. Su uso debe restringirse exclusivamente a cubrir especies de plantas acidófilas, ya que de lo contrario alterarán el pH del suelo de forma perjudicial para el resto del jardín. Plantas enfermas: Nunca se deben reutilizar restos de ejemplares que hayan sufrido pestes, para evitar la propagación de patógenos en el compost o el mantillo.

Alternativas creativas: desde pérgolas vivas hasta refugios de fauna

Si no se cuenta con una trituradora, las ramas finas ofrecen soluciones de diseño y biodiversidad. El sauce, por ejemplo, es ideal para crear pantallas o pérgolas debido a su facilidad para trenzarse; al colocarse en tierra húmeda, echa raíces rápidamente y produce follaje nuevo.

Para quienes buscan fomentar la fauna útil, un pequeño montón de ramas en un rincón apartado del jardín funciona como el refugio ideal para los erizos, que son aliados naturales para el control de plagas. Además, maderas de hoja caduca como el cerezo, el haya o el aliso son de gran utilidad para quienes practican el ahumado de alimentos, aportando aromas específicos que no se consiguen con residuos de madera comunes.

La vía legal para el descarte de residuos verdes

Cuando el volumen de poda supera la capacidad de reutilización doméstica, la quema sigue estando prohibida por normativa vigente. Los sistemas municipales ofrecen servicios de recogida selectiva que deben aprovecharse correctamente.

Es necesario cortar las ramas en trozos pequeños y utilizarlas en bolsas adecuadas (generalmente grises o marrones) para dejarlas frente a la parcela en las fechas señaladas por el ayuntamiento. Otra opción es trasladarlas personalmente a los Puntos de Recogida Selectiva de Residuos Municipales (PSZOK), donde bajo ciertas condiciones el material es aceptado de forma gratuita, garantizando un tratamiento ambientalmente responsable.