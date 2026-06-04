4 de junio de 2026 - 18:30

Las cáscaras de limón no las tires, son un tesoro: por qué recomiendan licuarlas con bicarbonato

El limón contiene ácido cítrico y aceites esenciales que ayudan a desprender la grasa, eliminar residuos y perfumar los espacios.

Limón y bicarbonato
Por Redacción Por Las Redes

Cada vez más hogares incorporan soluciones caseras para simplificar las tareas de limpieza y reducir el uso de productos químicos. Entre las alternativas más populares aparece una combinación elaborada con cáscaras de limón y bicarbonato de sodio, dos ingredientes comunes que, al mezclarse, pueden transformarse en un limpiador multiuso ideal para distintas superficies de la casa.

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Cómo limpiar tu casa con las cáscaras de limón. Foto: Antena 3

Por qué el limón y el bicarbonato funcionan tan bien juntos

El limón contiene ácido cítrico y aceites esenciales que ayudan a desprender la grasa, eliminar residuos y perfumar los espacios. Además, sus propiedades lo convierten en un aliado frecuente para las tareas de limpieza doméstica.

El bicarbonato de sodio, por su parte, actúa como un abrasivo suave capaz de remover suciedad adherida sin dañar la mayoría de las superficies. También se destaca por su capacidad para absorber olores y contribuir a la limpieza de manchas difíciles.

Cuando ambos ingredientes se combinan, generan una preparación versátil que puede utilizarse para distintas tareas de mantenimiento y limpieza dentro de la vivienda.

Limpieza con cáscaras de limón

Cómo preparar la mezcla de cáscaras de limón y bicarbonato

La elaboración es sencilla y permite aprovechar una parte del limón que normalmente termina en la basura.

Ingredientes

- Cáscaras de 2 limones bien lavados.

- ½ taza de agua.

- 2 cucharadas de bicarbonato de sodio.

Preparación

- Colocá las cáscaras en una licuadora.

- Agregá el agua.

- Incorporá el bicarbonato de sodio.

- Procesá hasta obtener una pasta homogénea.

- Conservá la preparación en un recipiente hermético para utilizarla cuando sea necesario.

Cáscaras de limón

Los principales usos de este limpiador casero

La mezcla puede emplearse en distintos sectores de la casa, especialmente en la cocina, donde suelen acumularse grasa, restos de alimentos y olores persistentes.

Limpieza de mesadas y superficies

Resulta útil para remover suciedad de mesadas, tablas de cocina, azulejos y otras superficies de uso cotidiano.

Eliminación de grasa

Puede ayudar a desprender restos de aceite y suciedad adherida en zonas donde se cocina con frecuencia.

Blanqueador suave

Muchas personas la utilizan para limpiar tazas con manchas de café o té que suelen acumularse con el uso diario.

Neutralizador de olores

Su aroma cítrico y la capacidad absorbente del bicarbonato la convierten en una opción práctica para combatir olores en:

- Heladeras.

- Microondas.

- Tachos de basura.

- Recipientes de almacenamiento.

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