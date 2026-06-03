Las cintas de embalar que ya no usas no las tires, son un tesoro: la mejor forma de reciclarlas en casa

Quitar las etiquetas de precio, códigos de barras o stickers adheridos a vasos, platos, frascos y otros objetos suele convertirse en una tarea frustrante. El papel se rompe al intentar despegarlo, quedan restos difíciles de retirar o aparece una capa de pegamento que resiste incluso después de varios lavados . La cinta adhesiva es un tesoro para esta tarea .

Quien tiene carozos de durazno en su casa, tiene un tesoro en sus manos: cómo reciclarlos

Sin embargo, un sencillo truco casero que se volvió viral en redes sociales promete solucionar este problema en pocos segundos y utilizando elementos que la mayoría de las personas ya tiene en casa.

La propuesta consiste en cubrir completamente la etiqueta con cinta adhesiva transparente , preferentemente la que suele utilizarse para embalar paquetes. La clave es que la cinta quede perfectamente adherida sobre toda la superficie del sticker, sin arrugas ni burbujas de aire.

Cuando la etiqueta es grande, se recomienda utilizar varios trozos de cinta hasta cubrirla por completo . De esta manera, toda la superficie queda en contacto directo con el adhesivo de la cinta, un paso fundamental para que el procedimiento funcione correctamente.

Cómo reciclar los rollos de cinta adhesiva para crear un porta lápiz funcional. Foto: Minuto Neuquén Cómo reciclar los rollos de cinta adhesiva para crear un porta lápiz funcional. Foto: Minuto Neuquén

Cómo aplicar el truco paso a paso

El segundo paso consiste en pasar una fuente de calor por encima de la cinta y de la etiqueta. Muchas personas utilizan un encendedor, aunque también puede emplearse un fósforo o incluso el calor de una hornalla.

Lo importante es mover constantemente la llama sin detenerla en un mismo punto durante demasiado tiempo. Dejar el calor fijo sobre la cinta podría provocar que el plástico se derrita o se dañe la superficie del objeto.

Tras unos segundos de calentamiento, se debe retirar la cinta mientras la zona aún permanece tibia. Según se observa en las demostraciones compartidas en redes sociales, al despegar la cinta también se desprende la etiqueta completa, incluyendo gran parte del pegamento que suele quedar adherido.

Por qué funciona esta técnica

La explicación detrás de este método es relativamente simple. Los adhesivos utilizados en la mayoría de las etiquetas pierden parte de su capacidad de adherencia cuando reciben calor.

Al calentarse, el pegamento se vuelve más blando y flexible, lo que facilita que se desprenda junto con la cinta adhesiva. Esto evita tener que recurrir a métodos más agresivos como raspar con cuchillos, esponjas metálicas o las uñas, prácticas que pueden rayar o deteriorar determinados materiales.