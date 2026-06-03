4 consejos para las personas que usan tostadora todos los días en casa

La tostadora es uno de esos electrodomésticos que se usan casi en piloto automático. Entra el pan, baja la palanca y listo. Pero quienes la usan todos los días deberían prestar atención a cuatro consejos clave para evitar humo, olor a quemado, fallas o riesgo de incendio.

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El problema no suele estar en usarla mucho, sino en usarla sin limpiarla, dejarla enchufada todo el día o colocarla cerca de materiales que pueden quemarse.

Las migas que caen al fondo pueden acumularse durante días. Cuando entran en contacto con el calor, pueden quemarse, generar humo y dejar olor fuerte.

Lo ideal es vaciar la bandeja con frecuencia, siempre con la tostadora desenchufada y fría.

La U.S. Fire Administration recomienda desenchufar los electrodomésticos pequeños cuando no se usan. Esto es especialmente útil en aparatos que generan calor.

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No hace falta vivir con miedo, pero sí incorporar el gesto: usar, esperar a que enfríe y desconectar.

3. No meter cuchillos ni objetos metálicos

Si una tostada queda trabada, nunca conviene sacarla con cuchillo, tenedor o pinza metálica mientras el aparato está enchufado.

Primero hay que desconectar, esperar unos segundos y recién después retirar el pan con cuidado.

4. Alejarla de cortinas, repasadores y alacenas

La tostadora debe tener espacio alrededor. No conviene usarla pegada a repasadores, servilletas, bolsas, cortinas o debajo de una alacena muy baja.

También hay que revisar el cable. Si está pelado, flojo o calienta, lo más seguro es dejar de usarla.