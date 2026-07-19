Consejos para ver Argentina vs España: qué impacto puede tener la tensión del partido sobre el corazón

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España despierta grandes emociones en los hinchas , especialmente en el argentino que lo vive de una forma distinta. Especialistas en cardiología advierten que un partido de semejante intensidad puede provocar una fuerte respuesta física, y las personas con enfermedades cardiovasculares previas tienen mayores probabilidades.

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El cardiólogo Martín Lombardero, integrante de la Sociedad Argentina de Cardiología, aseguró que ver un partido “no representa un riesgo para quienes están sanos” . Sin embargo, explicó que una emoción extrema puede actuar como desencadenante de “un episodio cardíaco en pacientes con un corazón vulnerable” .

Para el experto que además es el autor del libro El corazón es consciente, ese vaivén emocional activa el sistema de alarma corporal -el simpático- que en otras circunstancias prepararía al cuerpo para huir o pelear, pero que frente a una pantalla no tiene adónde descargarse.

Durante un encuentro de esta magnitud, el cuerpo libera adrenalina y cortisol, sube la frecuencia cardíaca y respiratoria, y aparece sudoración junto con mayor necesidad de orinar por el aumento de una hormona auricular. Todo eso ocurre de manera simultánea en millones de espectadores, con picos de tensión que coinciden con los momentos más definitorios del juego .

La evidencia detrás de esta relación no es nueva, ya que un estudio prospectivo publicado en 2008 en The New England Journal of Medicine, liderado por la investigadora alemana Ute Wilbert-Lampen y su equipo de la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich, analizó 4.279 eventos cardiovasculares agudos durante el Mundial de Alemania 2006 .

Los días en que jugaba el seleccionado local, la incidencia de emergencias cardíacas se multiplicó 2,66 veces respecto de los días sin partido y, en el caso de los varones el salto, fue de 3,26 veces. En quienes ya tenían antecedentes cardiovasculares, el riesgo llegó a cuadruplicarse, con el pico de eventos concentrado dentro de las dos horas posteriores al inicio del juego.

Un dato curioso es que en aquel Mundial, la jornada con más emergencias cardíacas fue justamente el cruce entre Alemania y Argentina por los cuartos de final y que terminó definiéndose por penales.

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La recomendación general apunta a que la inmensa mayoría de las personas podrá disfrutar de la definición sin complicaciones. Sin embargo, en personas con hipertensión, diabetes, enfermedad coronaria previa, insuficiencia cardíaca o arritmias, una descarga emocional intensa puede funcionar como disparador de un evento agudo, por lo que se aconseja sostener los controles médicos habituales y no descuidar la medicación en una fecha de tanta carga emocional.

Frente a este panorama, la recomendación del Dr. Lombardero para la jornada de hoy no pasa por evitar el entusiasmo sino por sostener algunos hábitos de cuidado antes y después del compromiso. Entre las sugerencias figuran:

Realizar actividad física habitual varias horas antes del partido

Posponer el ejercicio intenso para el día siguiente

Elegir una comida liviana y evitar el exceso de sodio

No saltear la medicación indicada

Evitar el alcohol y, especialmente, el tabaco

Practicar respiración consciente antes y después

Hacer una caminata relajada al finalizar el encuentro

Sobre el fanatismo desmedido, el especialista argentino fue contundente: “No deje que la mente irracional, tóxica y fanática, deje a sus emociones sin gobierno, y lo sometan hasta llevarlo a un peligroso límite”.