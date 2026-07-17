El alcohol etílico que ya no usas no lo tires, es un tesoro escondido en tu casa: es ideal para deshacerte de la humedad

Muchas personas conservan una botella de alcohol etílico en casa que quedó de otros usos y termina olvidada en un estante. En lugar de desecharla, puede aprovecharse como un excelente aliado para la limpieza del hogar , especialmente para eliminar el olor a humedad que suele aparecer en las toallas.

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Aunque se laven con frecuencia, las toallas retienen humedad entre sus fibras , lo que favorece la proliferación de bacterias responsables del mal olor. Para mantener una sensación de frescura entre los lavados, existe un spray casero muy fácil de preparar con ingredientes accesibles.

Primero colocá el alcohol etílico , el agua y el aceite esencial dentro del atomizador. Luego cerrá el envase y agitá bien para integrar todos los ingredientes.

Es recomendable volver a agitar la mezcla antes de cada aplicación para asegurar una distribución uniforme.

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Cómo utilizarlo correctamente

Después de usar la toalla, extendela completamente y rociá el preparado por ambos lados.

Lo ideal es repetir este procedimiento luego de cada uso y dejar que la toalla se seque completamente en un ambiente bien ventilado antes de volver a utilizarla.

Este hábito ayuda a mantener una sensación de limpieza y frescura durante más tiempo entre un lavado y otro.

Por qué el alcohol ayuda a eliminar el mal olor

El alcohol etílico contribuye a reducir la presencia de bacterias que se desarrollan en las fibras húmedas de las toallas, uno de los principales motivos por los que aparece el característico olor a humedad.

Al combinarse con agua y aceites esenciales, el preparado no solo aporta un aroma agradable, sino que también ayuda a conservar las toallas frescas por más tiempo.

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Otros consejos para evitar el olor a humedad

Además del uso del spray casero, existen algunas recomendaciones que ayudan a prevenir la aparición de malos olores:

Colgar la toalla completamente extendida después de cada uso.

Evitar dejarla húmeda sobre la cama o dentro del baño sin ventilación.

Lavar las toallas con frecuencia siguiendo las indicaciones del fabricante.

Asegurarse de que estén totalmente secas antes de guardarlas.

Ventilar el baño para reducir la acumulación de humedad.

Con estas prácticas y aprovechando el alcohol etílico que ya tenés en casa, es posible mantener las toallas limpias, frescas y libres de malos olores durante mucho más tiempo.