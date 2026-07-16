Los repasadores viejos no los tires, son un tesoro para tu hogar: esencial para el cuidado de tus mascotas

Los repasadores viejos, manchados o incluso rotos no tienen por qué terminar en la basura, son un tesoro para tus mascotas . Con un poco de creatividad, estos textiles pueden transformarse en juguetes, mantas y accesorios prácticos para perros y gatos , alargando su vida útil y reduciendo los residuos del hogar.

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Además de representar una alternativa económica frente a los accesorios comerciales , reciclar telas que ya no se utilizan es una forma sencilla de cuidar el medio ambiente y ofrecerle a tu mascota elementos seguros para jugar o descansar.

Antes de desechar un repasador gastado, vale la pena considerar los beneficios de darle una segunda oportunidad:

Con materiales que probablemente ya tengas en casa, podés fabricar distintos elementos útiles para el bienestar de tu mascota.

Colocá un repasador limpio cerca de la puerta de entrada. Después de cada paseo, podés utilizarlo para secar las patas de tu perro antes de que entre a la casa, ayudando a mantener los pisos limpios.

Rascador casero para gatos

Pegá un repasador viejo alrededor de una caja de cartón resistente. La textura de la tela puede servir como superficie para que el gato afile sus uñas y juegue.

Manta para perros o gatos pequeños

Si tenés varios repasadores en desuso, unilos mediante costura para crear una manta acolchada, ideal para que tu mascota descanse durante los días fríos.

Cama improvisada

Doblando varios repasadores y colocándolos dentro de una funda de almohada vieja, una caja o un cajón, podés armar una cama cómoda y económica para perros o gatos.

Pelota de tela

Cortá el repasador en tiras largas, entrelazalas y realizá un nudo firme hasta formar una pelota blanda. Es un juguete ideal para lanzar o perseguir dentro de la casa.

Mordedor casero para perros

Enrollá el repasador formando un cilindro y realizá varios nudos bien ajustados. El resultado será un juguete resistente para que el perro pueda morder o jugar a tirar sin necesidad de utilizar materiales duros.

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Recomendaciones para un uso seguro

Antes de reutilizar cualquier repasador para fabricar juguetes o accesorios, es importante tener en cuenta algunas precauciones:

Lavá la tela antes de utilizarla para eliminar restos de grasa o productos de limpieza.

Evitá usar repasadores con partes metálicas, botones o elementos que puedan desprenderse.

Revisá periódicamente el estado del juguete y reemplazalo si presenta roturas importantes.

Supervisá a tu mascota durante los primeros usos, especialmente si tiene la costumbre de romper o ingerir telas.

Una forma simple de reciclar y ahorrar

Reutilizar repasadores viejos es una solución práctica que combina reciclaje, ahorro y entretenimiento para las mascotas. Con unos pocos minutos de trabajo, es posible fabricar juguetes, mantas o camas improvisadas que prolongan la vida útil de estos textiles y reducen el impacto ambiental, sin resignar comodidad ni diversión para perros y gatos.