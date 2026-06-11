11 de junio de 2026 - 10:45

Los envases de shampoo no van a la basura: 3 ideas fáciles para reciclarlos en casa

Reciclaje. Por su plástico resistente y su forma angosta, pueden servir para guardar esponjas, cepillos, productos de limpieza o accesorios chicos.

Los envases de shampoo no van a la basura 3 ideas fáciles para reciclarlos en casa (2)
Por Ignacio Alvarado

Los envases de shampoo vacíos suelen terminar en la basura apenas se acaba el producto, pero su plástico firme y resistente a la humedad los vuelve útiles para el hogar. Con una limpieza correcta y algunos cortes simples, pueden transformarse en organizadores para el baño, dispensadores de limpieza o recipientes prácticos para objetos chicos.

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Estos recipientes están diseñados para soportar humedad y uso frecuente, por lo que resultan ideales para múltiples funciones. Darles una segunda vida no solo ayuda al cuidado del ambiente, sino que también permite resolver necesidades prácticas mediante un simple truco de reutilización.

1. Dispensadores para detergente

Los envases de shampoo no van a la basura 3 ideas fáciles para reciclarlos en casa (1)

Una de las formas más prácticas de reutilizar los envases de shampoo es convertirlos en dispensadores para detergente, suavizante o productos de limpieza caseros. Su tapa facilita el vertido del líquido y permite controlar mejor la cantidad utilizada.

Este truco ayuda a mantener el orden en el hogar y evita desperdiciar productos, especialmente cuando se preparan mezclas de limpieza en casa.

2. Organizador para el baño o la ducha

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Otra idea simple es cortar el envase y transformarlo en un organizador para esponjas, cepillos o máquinas de afeitar. Al poder colgarse fácilmente, permite optimizar el espacio en la ducha o en el baño.

Este tipo de soluciones de reciclaje contribuye a mantener los objetos ordenados y al alcance, mejorando la funcionalidad del espacio sin necesidad de comprar nuevos accesorios.

3. Regadera casera para plantas

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Los envases de shampoo también pueden convertirse en una regadera casera. Solo es necesario realizar pequeños orificios en la tapa para controlar la salida del agua. Esta alternativa resulta útil para regar plantas de interior o balcones.

Este método de reutilizar envases demuestra que muchos objetos cotidianos pueden tener nuevas funciones dentro del hogar con un poco de creatividad.

Una forma simple de reducir residuos en casa

Adoptar hábitos de reciclaje permite disminuir la cantidad de plástico que se descarta diariamente. Pequeños cambios pueden generar un impacto positivo tanto en la organización del hogar como en el cuidado del ambiente.

Estas ideas de truco demuestran que los envases de shampoo pueden seguir siendo útiles mucho después de haber cumplido su función original.

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