Ni vinagre de manzana ni de alcohol: el ingrediente infalible para lavar las toallas manchas

Las toallas blancas suelen perder su aspecto original con el uso cotidiano y terminan adquiriendo un tono amarillento o apagado que les da una apariencia envejecida. Aunque muchas personas recurren a productos como el alcohol o el bicarbonato para intentar recuperar su color, existe un método simple, económico y fácil de aplicar en casa que permite mejorar notablemente su aspecto.

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Con el paso de los meses, las fibras de algodón acumulan restos de jabón, humedad, minerales presentes en el agua, sudor y otras partículas que quedan atrapadas entre los tejidos . Esa acumulación no solo modifica el color de las toallas, sino que también puede afectar su textura, haciéndolas menos suaves y absorbentes. Por ese motivo, incluso después de un lavado convencional, muchas prendas continúan luciendo opacas.

El algodón posee una gran capacidad de absorción, una característica que resulta fundamental para su función diaria . Sin embargo, esa misma propiedad favorece que residuos y sustancias se adhieran a las fibras con el paso del tiempo. La acumulación progresiva provoca que el blanco se vuelva amarillento y que la tela pierda parte de su suavidad natural .

Además, el uso excesivo de detergente puede empeorar el problema . Cuando el producto no se elimina completamente durante el enjuague, quedan restos que se depositan en el tejido y contribuyen al desgaste visual de las prendas.

Uno de los recursos más efectivos para eliminar esos residuos consiste en realizar un remojo previo con bicarbonato de sodio. Este ingrediente ayuda a desprender la suciedad acumulada y favorece que las fibras recuperen parte de su color y textura original.

Para aplicar este truco se recomienda llenar un balde con agua tibia y agregar una cucharada de bicarbonato de sodio. Luego se deben mezclar ambos elementos hasta que el producto se disuelva por completo. A continuación, las toallas deben permanecer sumergidas durante aproximadamente una hora.

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Cómo prolongar la vida útil de las toallas

Además del remojo periódico con bicarbonato, existen algunas recomendaciones que ayudan a conservar las toallas en mejores condiciones durante más tiempo. Una de ellas consiste en evitar el exceso de detergente en cada lavado, ya que los residuos pueden adherirse a las fibras.

También resulta importante asegurarse de que las toallas se sequen completamente antes de guardarlas. La humedad retenida favorece la aparición de olores desagradables y acelera el deterioro de los tejidos.