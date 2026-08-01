1 de agosto de 2026 - 09:39

Un conductor alcoholizado está grave tras perder el control del auto y caer a una cuneta

Ocurrió anoche en Guaymallén. El hombre cuadruplicó el límite de alcohol permitido por la ley.

Un conductor alcoholizado está grave tras perder el control del auto y caer a una cuneta.

Un conductor alcoholizado está grave tras perder el control del auto y caer a una cuneta.

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Los Andes | Redacción Policiales
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Un hombre de 33 años resultó gravemente herido este viernes por la noche luego de protagonizar un siniestro vial en Guaymallén, donde perdió el control del vehículo que conducía y terminó dentro de una cuneta. Tras ser asistido, el test de alcoholemia reveló que manejaba con 2,24 gramos de alcohol por litro de sangre, más de cuatro veces el límite permitido para conducir.

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El accidente ocurrió alrededor de las 22.10 sobre la lateral este del Acceso Sur, a unos 200 metros al norte de calle Alsina.

Según informaron fuentes policiales, el conductor, identificado como R. L., circulaba hacia el norte a bordo de un Toyota Yaris cuando, por causas que aún son investigadas, perdió el dominio del rodado. El automóvil descendió por el barranco ubicado al costado este de la ruta y finalizó su recorrido dentro de una cuneta de la colectora.

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Así quedó el auto tras el accidente.

Al lugar acudió personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que asistió al automovilista y lo trasladó al Hospital Central, donde los médicos le diagnosticaron politraumatismos graves.

Más tarde, efectivos de Accidentología Vial de Guaymallén realizaron el test de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo de 2,24 g/l de alcohol en sangre.

La investigación quedó a cargo de la Delegación Vial Gran Mendoza.

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