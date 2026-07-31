Es fletero en San Luis, le ofrecieron una mudanza a Mendoza y lo secuestraron para robarle

Un fletero de 33 años oriundo de Villa Mercedes, San Luis vivió un momento de terror luego de ser secuestrado y asaltado por delincuentes en Guaymallén. La víctima llegó a la provincia para hacer un trabajo, pero fue engañada y le robaron más de 1 millón de pesos.

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Según relató al medio El Chorrillero, Lucas Ordoñez se dedica a los fletes y mudanzas a larga distancia desde hace un año. El pasado miércoles 29 de julio, recibió un mensaje de un hombre que se hacía llamar Mario, quien buscaba contratarlo para realizar un viaje desde Mendoza hasta Villa Mercedes.

Mediante un mensaje de WhatsApp, el presunto cliente le explicó que necesitaba desocupar su vivienda esa misma noche porque se mudaba junto a su esposa y sus dos hijas a San Luis. Ante la naturalidad de la conversación, Ordoñez aceptó y partió de Villa Mercedes camino a Mendoza alrededor de las 17.

La víctima relató que intercambió mensajes con el supuesto cliente durante todo el camino, y al llegar a la provincia le pidió que se dirigiera a una quinta, en el departamento de Guaymallén.

Sin embargo, al llegar al lugar, el fletero fue sorprendido por delincuentes. "Apenas abrí la camioneta se subieron tres hombres. Me dijeron que íbamos a cargar a la vuelta y cuando me quise dar cuenta ya me habían abordado. Ahí entendí que era todo una mentira”, relató Ordoñez.

Según describió, los sujetos tenían sus rostros cubiertos y lo obligaron a conducir hasta un descampado. Al llegar, lo hicieron bajarse del vehículo y le robaron las zapatillas.

Luego, le ataron las manos con la soga que utiliza para sus mudanzas y lo amenazaron de muerte si no les entregaba todo el dinero que tenía. “Me preguntaban todo el tiempo dónde tenía la plata. Ellos pensaban que yo llevaba efectivo, pero nunca tengo encima. Ahora casi todo se maneja por transferencia y solamente llevo algo para los peajes”, aseguró.

Ante la insistencia de los delincuentes, la víctima les transfirió $250.000 que tenía en su cuenta de Mercado Pago, sin embargo, los sujetos lo amenazaron para que les diera más dinero y le ordenaron llamar a alguien.

La negociación con los secuestradores permitió alertar a la Policía

En ese momento, Ordoñez llamó a su hermano en San Luis quien, al percatarse de lo sucedido, se acercó rápidamente a la Comisaría 9° de Villa Mercedes. Los policías escucharon la conversación de negociación con los delincuentes y de esa manera lograron localizarlos y alertar a las autoridades mendocinas.

La víctima relató que los tres sujetos actuaban con mucha violencia y le repetían que, si se resistía, lo matarían. Además, uno de ellos llevaba un cuchillo, aunque la víctima no logró observar si también llevaban un arma de fuego.

Bajo amenazas, el hermano de la víctima transfirió más dinero y los delincuentes le robaron más de 1 millón de pesos. Al comprobar que no podían obtener más dinero, lo dejaron en libertad.

Los delincuentes también se robaron el tráiler que la víctima usaba para trabajar. El Chorrillero

Según relató la víctima, volvieron a subir a la camioneta y le ordenaron a Ordoñez que condujera unos kilómetros. Después le indicaron que se detuviera por un camino asfaltado, que descendiera del vehículo y desenganchara el tráiler que usaba para trabajar, el cual también le robaron.

Cuando los delincuentes se fueron, el hombre se alejó unos metros del lugar y divisó un patrullero de la Policía de Mendoza. Los efectivos lo trasladaron a una dependencia policial en Las Heras, donde permaneció varias horas realizando la declaración y formalizando la denuncia.

Según trascendió, la investigación también quedó en manos de la Policía Federal al tratarse de un secuestro.