31 de julio de 2026 - 09:05

Iba con su novia, discutió con los ocupantes de otro auto y lo apuñalaron en el pecho: fue operado de urgencia

El hecho ocurrió alrededor de la 1.50 en la intersección de las calles España y Urquiza, en Guaymallén.

El hecho ocurrió alrededor de la 1.50 en la intersección de las calles España y Urquiza, en Guaymallén.

El hecho ocurrió alrededor de la 1.50 en la intersección de las calles España y Urquiza, en Guaymallén.

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un hombre de 35 años resultó gravemente herido durante la madrugada de este viernes tras ser atacado con un arma blanca luego de una discusión con los ocupantes de otro vehículo en Guaymallén.

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El hecho ocurrió alrededor de la 1.50 en la intersección de las calles España y Urquiza, confirmaron fuentes policiales.

De acuerdo con el testimonio de la víctima, identificada como A. A. R., circulaba junto a su pareja cuando mantuvo un altercado con los ocupantes de otro auto. En medio de la discusión, uno de ellos lo apuñaló en el tórax y luego escapó del lugar.

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Central, donde ingresó con una herida de arma blanca en el pecho y debió ser sometido a una intervención quirúrgica.

Por disposición de la Oficina Fiscal interviniente se iniciaron las actuaciones correspondientes y tomó intervención la Unidad Investigativa Departamental (UID), que trabaja para identificar y localizar a los agresores.

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