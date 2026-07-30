Tragedia en Escobar: una discusión por un trabajo de herrería en una carnicería terminó con dos muertos

Una tragedia ocurrió este jueves en la localidad bonaerense de Escobar, tras una discusión por un trabajo de herrería . El dueño de una carnicería y el herrero que realizaba tareas en el comercio murieron luego de un enfrentamiento con armas blancas.

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Luego de un llamado de alerta, personal del Comando de Patrullas llegó al lugar y encontró a dos hombres tendidos en el piso . Uno de los fallecidos fue identificado como Martín García Mamani , de 54 años, propietario de la carnicería. Según informaron fuentes policiales, presentaba múltiples heridas provocadas con un arma blanca.

A pocos metros se encontraba el otro involucrado, un herrero de aproximadamente 60 años conocido como Miguel , cuya identidad completa aún no había sido confirmada al momento de la investigación.

De acuerdo con la reconstrucción inicial realizada por los investigadores, el conflicto habría comenzado por un reclamo relacionado con un trabajo de herrería. El comerciante había convocado a otro trabajador para realizar correcciones sobre unas rejas que, según consideraba, no habían sido terminadas de manera adecuada por el herrero con quien finalmente mantuvo la discusión.

Un testigo identificado como M.D.B. , quien había sido convocado para realizar esas tareas, declaró ante los investigadores que la situación derivó en una pelea entre ambos hombres . La principal hipótesis apunta a que los dos se enfrentaron utilizando cuchillos y que no habría intervenido ninguna otra persona en el episodio.

La investigación para determinar cómo murieron los dos hombres

Los investigadores señalaron que en la escena no encontraron indicios de robo. Tanto la recaudación del comercio como los teléfonos celulares permanecían en el lugar, y tampoco se observaron signos de un desorden vinculado a un posible asalto.

Las primeras pericias determinaron que Mamani murió por las heridas de arma blanca sufridas durante el enfrentamiento.

En cuanto al herrero, los investigadores indicaron que presentaba escoriaciones compatibles con una riña, pero que no tenía, en principio, lesiones punzocortantes de gravedad. Una de las hipótesis es que pudo haber sufrido una descompensación durante la pelea, aunque será la autopsia la que establezca la causa definitiva de su muerte.

La causa quedó a cargo de la UFI N° 5 de Escobar, encabezada por la fiscal María Alejandra Amoretti, que ordenó las pericias de la Policía Científica y las tareas investigativas de la DDI local para reconstruir la secuencia completa del hecho.