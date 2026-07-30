Operativos en Ciudad: la Policía de Mendoza detectó drogas, armas y detuvo a cinco personas

Todos los detenidos quedaron a disposición de la Justicia. Uno de los procedimiento se originó tras una discusión de tránsito, donde se vio un arma que era de mentira.

La Policía de Mendoza detuvo a cinco malvivientes en distintos procedimientos realizados en Ciudad durante patrullajes preventivos. En los operativos se logró secuestrar marihuana, cocaína, un arma blanca y una réplica de arma de fuego utilizada en un presunto episodio de amenazas.

Uno de los procedimientos se originó tras un llamado al 911 que alertó sobre un “discusión de tránsito” en las inmediaciones del Prado Español. La víctima denunció que otro conductor le había mostrado un arma, pero luego se comprobó que se trataba de una réplica de plástico.

Los operativos fueron llevados adelante por efectivos de la Unidad Ciclística de Acción Rápida (UCAR) Central, dependiente de la Jefatura de Cuerpos Especiales Gran Mendoza, en distintos puntos de la capital mendocina.

Operativos en Ciudad El primero de los operativos se hizo en la intersección de avenida Libertador y Boulogne Sur Mer. Durante un control preventivo, los efectivos identificaron a dos hombres y, tras realizar el palpado de seguridad, encontraron entre sus pertenencias una bolsa con marihuana y cigarrillos de fabricación artesanal con la misma sustancia. Ambos fueron trasladados a la Comisaría 6, quedando a disposición de la Justicia.

También, en avenida Thays y Ruiz Leal, el personal policial identificó a otros dos ciudadanos durante un patrullaje preventivo. En la requisa se secuestró una hoja de cuchillo metálica que uno de ellos llevaba en un morral, mientras que al otro se le encontraron envoltorios de papel glasé con cocaína. Los hombres fueron aprehendidos y quedaron a disposición de la Justicia.

El tercer procedimiento se originó a partir de un llamado al 911 que alertó sobre una amenaza ocurrida en inmediaciones del Prado Español. Un hombre manifestó que, tras mantener una discusión con otro conductor, este le exhibió un arma de fuego. Con las características aportadas, efectivos de la UCAR realizaron un patrullaje por la zona y localizaron el vehículo señalado sobre avenida Las Palmeras. Durante la requisa secuestraron un arma de plástico de color negro con punta naranja. El conductor fue aprehendido y quedó a disposición de la Justicia.