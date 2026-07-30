30 de julio de 2026 - 13:44

Económico y muy popular en Mendoza: este es el juguete que buscan retirar antes del Día del Niño porque es tóxico

Se trata del Squeezy Dumpling, un producto de bajo costo que se vende en comercios y plataformas digitales de todo el país. En Mendoza también es fácil de conseguir en locales de productos importados y puestos ambulantes, donde suele ser una de las opciones más elegidas para regalar.

El juguete tóxico se consigue con facilidad en Mendoza

El juguete tóxico se consigue con facilidad en Mendoza

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Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial inició el procedimiento para retirar del mercado el juguete Squeezy Dumpling, luego de que una denuncia de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete advirtiera que contiene una sustancia química en concentraciones superiores a los límites permitidos.

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La presentación fue realizada en el marco del Decreto N.° 274/2019 de Lealtad Comercial. El producto presenta benceno en niveles que exceden los parámetros legales. Se trata de una sustancia tóxica que puede ingresar al organismo por inhalación o por contacto directo con la piel, incluso sin necesidad de ser ingerida.

Además del riesgo químico, las autoridades detectaron otras irregularidades. El juguete carece del Marcado de Conformidad obligatorio, no identifica al importador y tampoco incluye las advertencias de seguridad en idioma español.

De acuerdo con la denuncia, el Squeezy Dumpling se comercializa tanto en plataformas digitales como en comercios físicos de todo el país.

En Mendoza, el producto es ampliamente conocido y se consigue con facilidad en locales dedicados a la venta de artículos importados, jugueterías y puestos de vendedores ambulantes. Su bajo precio lo convirtió en una alternativa muy popular entre las familias que buscan regalos económicos, especialmente en la previa del Día del Niño, cuando la demanda de este tipo de juguetes suele incrementarse.

Desde la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial informaron que ya se trabaja en el procedimiento para retirar el producto del mercado y que, además, se notificó a las autoridades provinciales para que realicen las tareas de fiscalización correspondientes.

El objetivo de la medida es proteger la salud de los consumidores, en especial la de los niños, y evitar que el juguete continúe comercializándose mientras avanza el proceso de control.

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