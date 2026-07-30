E-commerce en Mendoza: la provincia ya es la quinta plaza del comercio online argentino por facturación

Las t iendas online de Mendoza registraron un crecimiento durante el primer semestre de 2026 que les permitió superar la inflación interanual en facturación y consolidar el peso de la provincia dentro del comercio electrónico nacional. El avance estuvo impulsado por un mayor volumen de ventas y una demanda cada vez más fuerte del mercado interno.

Con una suba del 38% en la facturación respecto del mismo período de 2025 y un incremento del 5,4% en las órdenes de compra , la provincia se posicionó como la quinta plaza del e-commerce argentino por facturación , detrás del AMBA, la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Los datos también muestran cambios en los hábitos de consumo, los medios de pago y las estrategias comerciales de las marcas mendocinas.

El desempeño del comercio electrónico mendocino, según el informe de Tiendanube, durante el primer semestre estuvo impulsado principalmente por el consumo dentro de la provincia. El 34% de los pedidos despachados por las tiendas de Mendoza tuvo como destino el mercado local, cuando un año antes representaban el 28% . En consecuencia, las compras realizadas dentro de la provincia crecieron 28,4% , mientras que los envíos al resto del país retrocedieron 3,6% .

La mayor parte de la facturación se concentró en el Gran Mendoza. La Ciudad de Mendoza representó el 38,7% del total provincial, seguida por Guaymallén (20,1%) , Maipú (10,2%) , Godoy Cruz (9,8%) , Luján de Cuyo (7,8%) y San Rafael (6%) . Además, durante el semestre parte de la participación que perdió Guaymallén fue absorbida por Maipú, Godoy Cruz y Luján de Cuyo.

Franco Radavero, gerente general de Tiendanube en Argentina, explicó que el crecimiento provincial tuvo una dinámica diferente a la observada en otros distritos. "En Mendoza el semestre se ganó adentro. Mientras el canal online le sirvió a otras provincias para salir a buscar mercado afuera, la marca mendocina creció vendiéndole a su propia plaza, y eso habla de un consumidor local que terminó de adoptar el canal digital para la compra cotidiana".

El ejecutivo remarcó que el desafío ahora pasa por ampliar la llegada al resto del país. "La contracara es que la salida al resto del país se estancó, y ahí queda la tarea pendiente: Mendoza tiene una identidad de producto muy fuerte, con marcas que el resto del país quiere comprar, y todavía hay camino para convertir eso en volumen fuera de la provincia".

El informe también muestra un cambio en las categorías con mejor desempeño. Aunque Indumentaria y Accesorios continúa siendo el rubro con mayor participación, apenas creció 2,4% en facturación. En contraste, Deco, Hogar y Jardín aumentó 113% en facturación y 89% en compras; Alimentos y Bebidas avanzó 89% en facturación y 54% en órdenes; mientras que Electrónica registró un crecimiento del 77% en facturación, impulsado por productos de mayor valor.

Los nuevos hábitos de compra y la inteligencia artificial

Además del crecimiento de las ventas, el informe revela cambios en la forma de comprar de los mendocinos. La tarjeta de crédito continuó siendo el medio de pago más utilizado, con el 46,4% de las operaciones, aunque perdió participación frente al crecimiento de las billeteras virtuales, que alcanzaron el 13,1% de las compras, y de las transferencias bancarias, que llegaron al 24,6%.

En materia de financiación, el 70,3% de las operaciones se realizó en una sola cuota, mientras que el envío gratuito estuvo presente en el 63,5% de las órdenes, una proporción superior al promedio nacional. También crecieron las promociones: las compras con descuentos o cupones pasaron del 10,1% al 20,1% en apenas un semestre.

Sobre estas tendencias, Franco Radavero sostuvo:"El envío gratis en Mendoza está muy por encima del promedio del país y eso no es casualidad. En una provincia donde buena parte de la venta viaja distancias largas, el costo de entrega es la principal barrera contra una marca que está más cerca del comprador, y las tiendas mendocinas eligieron absorberlo y administrarlo como inversión en captación".

El gerente general de Tiendanube agregó que las promociones y las billeteras virtuales se transformaron en herramientas clave para competir. "Cuando el precio no se puede mover porque el comprador compara antes de pagar, la promoción pasa a ser la herramienta de crecimiento. La billetera virtual entra en la misma lógica: es el medio donde la marca puede ofrecer el mejor precio disponible sin resignar margen."

El informe también destaca que la inteligencia artificial comenzó a ocupar un rol estratégico en el comercio electrónico argentino. Dentro del ecosistema de Tiendanube, una de cada cuatro tiendas pagas ya utiliza herramientas de IA para potenciar sus ventas. Entre ellas se encuentran Chat Nube, que gestiona conversaciones comerciales y permite concretar compras directamente desde el chat, y Lumi, una solución que analiza la operación de cada tienda para convertir datos en decisiones comerciales.

En ese contexto, Radavero concluyó: "Durante dos años hablamos de la IA como una herramienta para ayudarnos a trabajar en tareas como redactar descripciones o generar imágenes. Ese capítulo terminó. Hoy la inteligencia artificial opera la venta por los dos extremos del recorrido de compra: en la entrada, con agentes que buscan y recomiendan por el consumidor, y dentro de la tienda, con una conversación que atiende, arma el carrito y cierra." Agregó que "la ventaja no es tener IA, es operativizarla. Convertirla en una orden concretada, en un catálogo que un agente de IA pueda leer y elegir, en una atención resuelta a las tres de la mañana. En un e-commerce, el cuello de botella dejó de ser la infraestructura y pasó a ser la decisión, y quien decide mejor y más rápido crece antes".