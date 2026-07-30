Zuchovicki, Campanario y Bárcena llegan a Mendoza para debatir el futuro de la economía y el trabajo

La economía, la inteligencia artificial y el liderazgo serán los tres ejes sobre los que girará una nueva edición del Foro Anual de la Asociación de Ejecutivos de Mendoza (AEM) , que se realizará el próximo viernes 7 de agosto, de 8 a 13 , en el Salón de los Espejos del Hotel Park Hyatt Mendoza , nueva sede del encuentro.

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Empresarios, ejecutivos, emprendedores y funcionarios provinciales participarán de una jornada que busca aportar herramientas concretas para enfrentar un escenario de profundos cambios vinculados con la economía y la tecnología . La propuesta contará con las exposiciones del economista Claudio Zuchovicki , el periodista y especialista en innovación Sebastián Campanario y el consultor internacional en liderazgo Bernardo Bárcena , tres referentes que ofrecerán distintas miradas sobre el futuro de las organizaciones.

El presidente de AEM, Jorge Mosso , explicó que el objetivo es acercar conocimiento aplicado y tendencias que permitan a las empresas mendocinas fortalecer su competitividad, incorporar nuevas herramientas y generar vínculos estratégicos entre el sector privado y el público.

Zuchovicki llegará al Foro con un mensaje que apunta a cambiar el foco de los empresarios. Según el presidente de BYMA, el desafío ya no pasa únicamente por seguir las variables macroeconómicas, sino por mejorar la competitividad de cada empresa.

En la entrevista previa al evento sostuvo que la atención debe centrarse en optimizar la estructura de costos, vender productos de mayor calidad y entender que "hay que competir". A su juicio, la incertidumbre dejó de estar principalmente en la inflación o el abastecimiento y se trasladó al mercado: el verdadero reto es conquistar clientes y generar valor.

También destacó el papel que puede desempeñar el mercado de capitales para financiar el crecimiento de las empresas para financiar el crecimiento de las empresas y sostuvo que el riesgo no debe paralizar la toma de decisiones. "No tenerle miedo al futuro; el riesgo no se evita, se administra", resumió.

La inteligencia artificial y el valor de lo humano

El encargado de abordar el impacto de la inteligencia artificial será Sebastián Campanario, quien propone alejarse de los discursos catastrofistas sobre el reemplazo masivo de empleos.

El economista y periodista sostiene que aún es prematuro anticipar cómo evolucionará el mercado laboral, pero considera que las habilidades que más valor adquirirán serán aquellas que las máquinas difícilmente puedan replicar: la creatividad, la curiosidad, el pensamiento crítico, la empatía y la capacidad de construir relaciones.

Campanario también plantea que las empresas deben dejar de pensar la IA únicamente como una herramienta para automatizar procesos y utilizarla para innovar, generar nuevos negocios y mejorar la productividad. Su recomendación es experimentar con estas tecnologías antes que quedarse inmóviles frente al cambio.

El liderazgo que demandan las nuevas generaciones

La tercera exposición estará a cargo de Bernardo Bárcena, especialista en liderazgo, quien plantea que las organizaciones necesitan abandonar los modelos jerárquicos tradicionales para dar paso a líderes más cercanos y facilitadores.

Entre los conceptos que desarrollará aparece la necesidad de eliminar los llamados "gatos finlandeses", nombre con el que identifica las tareas y procesos que continúan realizándose solo por costumbre y que terminan reduciendo la eficiencia. También cuestiona la "reunionitis" y promueve crear espacios donde los colaboradores puedan proponer ideas sin temor a equivocarse.

Para Bárcena, la inteligencia artificial hará todavía más importante el componente humano del liderazgo. La escucha activa, la seguridad psicológica, el aprendizaje permanente y el propósito serán, a su entender, los pilares para atraer y retener talento en los próximos años.

Un espacio para pensar el futuro de las empresas

Con esta propuesta, AEM busca consolidar al Foro Anual como uno de los principales ámbitos de reflexión y networking empresarial de Mendoza. La edición 2026 combinará análisis económico, innovación tecnológica y liderazgo con un enfoque práctico, orientado a que empresarios y ejecutivos puedan llevarse herramientas aplicables a sus organizaciones.

La entidad espera que el encuentro facilite la generación de alianzas estratégicas, impulse proyectos conjuntos y contribuya a que las empresas mendocinas enfrenten con mayores capacidades un contexto donde competir, innovar y adaptarse rápidamente se volvió una condición indispensable para crecer.

En detalle: Foro Anual AEM 2026

• Día y hora: viernes 7 de agosto, de 8 a 13

• Lugar: Salón de los Espejos del Hotel Park Hyatt Mendoza

• Formulario de inscripción (sujeto a cupos y confirmación de asistencia): aquí

• Más información en @aemendoza.oficial y Asociación de Ejecutivos de Mendoza