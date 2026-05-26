"Economía, Liderazgo y Futuro del Trabajo": AEM presenta su Foro Anual 2026

La Asociación de Ejecutivos de Mendoza anuncia la realización de su Foro Anual 2026 . Bajo la premisa de analizar los desafíos actuales y proyectar el futuro de las organizaciones, la jornada reunirá a los principales Empresarios, Directivos y Funcionarios de la provincia, el próximo viernes 7 de agosto en el Hotel Hilton Mendoza .

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Este año, la propuesta se sumerge en la convergencia de tres ejes críticos para la coyuntura actual. Al respecto, el presidente de AEM, Jorge Mosso , destacó: "Apostamos por un Foro que integre específicamente la economía, la IA y el liderazgo, porque creemos que este enfoque define hoy las decisiones que transforman mercados y modelos de negocio”.

El objetivo, agregó, es posicionar a Mendoza y a sus empresas frente a las tendencias que más impactan en la competitividad regional y global.

• Claudio Zuchovicki (Economía): Lic. en Administración de Empresas con especialización en mercados de capitales en Chicago y San Diego. Actualmente es presidente de BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos) y Director Académico de Finanzas en la UADE . Reconocido analista en medios como La Nación, TN y Neura Media.

• Sebastián Campanario (Inteligencia Artificial): Economista y periodista. Es el principal divulgador de innovación y economía no convencional en el diario La Nación y consultor del BID. Aportará su visión sobre el impacto de la IA en la productividad y el bienestar.

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• Bernardo Bárcena (Liderazgo): Licenciado en Administración y Magister. Referente internacional con más de 5.000 conferencias dictadas en los cinco continentes. Autor de tres libros sobre negociación y liderazgo.

Para Mosso, la presencia de estos profesionales representa un valor estratégico inmediato. En palabras del ejecutivo, el gran diferencial de esta edición radica en "el acceso a conocimiento de vanguardia, donde disertantes de primer nivel compartirán evidencia, tendencias y experiencias prácticas que permiten acortar la curva de aprendizaje y evitar errores costosos al implementar herramientas en contextos empresariales difíciles".

Asimismo, el presidente de AEM agregó que "los asistentes al Foro recibirán marcos integradores que conectan estrategia empresarial, impacto macroeconómico y liderazgo organizacional, así como insights estratégicos y herramientas prácticas y metodológicas”.

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Objetivos, alianzas y networking de alto nivel

Más allá de las ponencias, el Foro Anual 2026 se consolida como un espacio de articulación clave para el desarrollo provincial. "Queremos facilitar alianzas público-privadas y redes empresariales", detalló Jorge Mosso respecto de las expectativas institucionales.

Desde la Asociación, esperan que este nuevo encuentro entregue ideas que se puedan traducir en casos de éxito replicables y una hoja de ruta para que las empresas locales incorporen IA con responsabilidad y visión económica. “Buscamos generar un networking de alto nivel y compromisos concretos entre los participantes, para impulsar proyectos y políticas de apoyo a las empresas", finalizó Mosso.

En detalle: Foro Anual AEM 2026

• Día y hora: viernes 7 de agosto, de 8 a 13 h

• Lugar: Hotel Hilton Mendoza

• Disertantes: Claudio Zuchovicki, Sebastián Campanario y Bernardo Bárcena

• Formulario de pre-inscripción: (sujeto a cupos y confirmación de asistencia): aquí

• Más información: @aemendoza.oficial y Asociación de Ejecutivos de Mendoza

Hilton Mendoza, Planta baja, oficina 1. Blvd Pérez Cuesta esq. Av. Acceso Este‚ Guaymallén | Mendoza | M5521 | [email protected]