La Universidad Juan Agustín Maza fue certificada como Área Cardioasistida

Este reconocimiento distingue a instituciones preparadas para actuar de manera rápida y eficiente ante emergencias cardiovasculares, promoviendo entornos más seguros y comprometidos con el cuidado de la salud de toda su comunidad.

Gracias al trabajo conjunto entre las áreas de Universidad Saludable e Higiene y Seguridad, la Universidad Juan Agustín Maza recibió la certificación como Área Cardioasistida otorgada por la Fundación UDEC, tras cumplir con los estándares establecidos por el Programa Integrado de CardioAsistencia (ProInCA), avalado por la Federación Argentina de Cardiología.

NOTA-WEB-RCP (3) Este reconocimiento implica un importante compromiso institucional con la promoción de la salud, la prevención y la correcta respuesta ante emergencias médicas dentro de la comunidad universitaria.

La Fundación UDEC, creada hace más de 25 años, trabaja en la difusión, promoción y capacitación de la sociedad en primeros auxilios y atención inicial de emergencias, fortaleciendo la preparación de las personas hasta la llegada de los servicios médicos especializados. Año tras año, la institución forma a cientos de personas mediante actividades diseñadas para responder a las necesidades actuales de la comunidad.

Al incorporarse a la red de la Fundación UDEC, la Universidad asume un rol activo en materia de salud pública y seguridad comunitaria. Este logro no solo representa el cumplimiento de la Ley Nacional 27.159 y de las normativas provinciales y municipales vigentes, sino también la consolidación de espacios más seguros y preparados para actuar ante situaciones críticas.

La Universidad agradece especialmente el compromiso y el trabajo en equipo de Marianella Irrazabal, Patricia Navarta y de los instructores Jimena Carra y Gabriel Chaud, quienes hicieron posible la obtención de esta certificación. Asimismo, destaca el asesoramiento de la Instructora

NOTA-WEB-RCP (2) Universitaria Ivana Morad, por acercar a la institución a la Fundación UDEC y acompañar el proceso de certificación. Desde la Universidad se continuará trabajando para fortalecer los estándares de salud y seguridad mediante nuevas capacitaciones, simulacros y acciones preventivas, siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes.