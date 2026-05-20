Gran Sombrero Malbec 2024, el vino argentino que es un indiscutido en su categoría

Gran Sombrero Malbec 2024 ganó 96 puntos y obtuvo Medalla de Oro en la edición 2026 del International Wine Challenge (IWC), logrando nuevamente convertirse en el líder de su categoría y ratificando el título que obtuvo en 2021 con el Trophy de Mejor Malbec de Mendoza.
El panel de expertos del IWC incluye sommeliers, Masters of Wine, merchants y líderes comerciales de todo el globo. En ese marco, Gran Sombrero Malbec fue definido como “un vino inteligente”, expresando con excelencia su liderazgo en relación precio-calidad, plenamente distinguido en su categoría frente a la competencia.
Un Malbec de altura nacido en Gualtallary
Este vino nace en La Isabel Estate, en el corazón de Gualtallary, a 1.400 msnm, donde predomina un clima desértico continental con gran amplitud térmica y suelos franco areno limoso con capa superficial de arena y cantos rodados a diferentes profundidades recubiertos con carbonato de calcio.
Los jurados destacaron el perfil de este Malbec de altura gracias a la presencia de notas de “ciruelas y cerezas en nariz, con chocolate moka en el paladar y taninos ricos y brillantes hacia el final. Un vino realmente inteligente".
Obtener una medalla bajo las estrictas condiciones de cata de este riguroso certamen confirma la consistencia y el compromiso de la bodega en la elaboración de un Malbec que interpreta fielmente su terroir.
Más reconocimientos para Huentala Wines
Otros distinguidos puntajes obtenidos en el concurso fueron:
- Huentala Calizo Albar Block 03 Malbec 2023: 97 puntos y 3 trofeos: Mejor Malbec de Mendoza, Mejor Malbec de Argentina y Mejor Tinto de Argentina, junto a una Medalla de Oro.
- Gran Sombrero Cabernet Franc 2024: 91 puntos.
- Gran Sombrero Cabernet Sauvignon 2024: 91 puntos.
- Huentala Block Editions Austral Block 19 Malbec 2023: 93 puntos.
- Huentala Block Editions Boreal Block 03 Malbec 2023: 92 puntos.
- Huentala Calizo Carmín Block 03 Malbec 2023: 92 puntos.
- Huentala La Isabel Cofermented Blend 2024: 92 puntos.
- Huentala La Isabel Estate Barrel Fermented Chardonnay 2024: 90 puntos.
- Huentala Zonos Malbec 2024: 90 puntos.
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