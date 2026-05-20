Gran Sombrero Malbec 2024, el vino argentino que es un indiscutido en su categoría

Gran Sombrero Malbec 2024 volvió a destacarse en el escenario internacional al obtener 96 puntos y Medalla de Oro en el International Wine Challenge 2026 de Londres. El vino de Huentala Wines reafirma así su liderazgo entre los Malbec argentinos, consolidando el prestigio de Gualtallary como uno de los terroirs más valorados del país.

Gran Sombrero Malbec 2024 ganó 96 puntos y obtuvo Medalla de Oro en la edición 2026 del International Wine Challenge (IWC), logrando nuevamente convertirse en el líder de su categoría y ratificando el título que obtuvo en 2021 con el Trophy de Mejor Malbec de Mendoza.

El panel de expertos del IWC incluye sommeliers, Masters of Wine, merchants y líderes comerciales de todo el globo. En ese marco, Gran Sombrero Malbec fue definido como “un vino inteligente”, expresando con excelencia su liderazgo en relación precio-calidad, plenamente distinguido en su categoría frente a la competencia.

Un Malbec de altura nacido en Gualtallary Este vino nace en La Isabel Estate, en el corazón de Gualtallary, a 1.400 msnm, donde predomina un clima desértico continental con gran amplitud térmica y suelos franco areno limoso con capa superficial de arena y cantos rodados a diferentes profundidades recubiertos con carbonato de calcio.

Los jurados destacaron el perfil de este Malbec de altura gracias a la presencia de notas de “ciruelas y cerezas en nariz, con chocolate moka en el paladar y taninos ricos y brillantes hacia el final. Un vino realmente inteligente".

Obtener una medalla bajo las estrictas condiciones de cata de este riguroso certamen confirma la consistencia y el compromiso de la bodega en la elaboración de un Malbec que interpreta fielmente su terroir.