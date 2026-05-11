Fundación Huentala lanza su campaña de invierno 2026: "Tu abrigo nos conecta"

Con la llegada de las bajas temperaturas, Fundación Huentala pone en marcha su colecta anual de invierno bajo el lema "Tu abrigo nos conecta". El objetivo es movilizar a la comunidad para asistir a quienes más lo necesitan durante la temporada de frío.
¿Qué estamos recibiendo?
- Camperas y abrigos (para mujer, hombre y niño).
- Frazadas y mantas.
La Fundación Huentala hace especial hincapié en la Guía de Donación Responsable: se solicita que todas las prendas y artículos de abrigo se entreguen limpios y en buen estado para ser utilizados de inmediato.
Punto de Recepción y Horarios
Los interesados en colaborar pueden acercar sus donaciones a nuestro punto de recolección oficial:
- Dirección: San Juan 980, Ciudad de Mendoza.
- Días y Horarios: De lunes a viernes, de 10:00 a 17:00 h.
- Vigencia: Desde el 4 de mayo hasta el 1 de agosto.
Sobre Fundación Huentala
La Fundación Huentala es una organización comprometida con el desarrollo social, educativo y cultural de Mendoza. Su misión es impulsar un futuro más justo y equitativo para la comunidad, cultivando un impacto positivo en la región. A través de sus diversos proyectos, la fundación fomenta el acceso a la educación, promueve la expresión artística y apoya iniciativas que fortalecen el tejido social. De esta forma, busca no solo transformar vidas, sino también inspirar a la comunidad a ser protagonista de su propio crecimiento.
La Fundación Huentala es el pilar de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) del Grupo Huentala. A través de ella, canalizamos nuestro compromiso inquebrantable con el desarrollo de la provincia de Mendoza. Con una visión estratégica, la fundación diseña e impulsa proyectos sociales, culturales y educativos que buscan generar un impacto positivo y duradero en la comunidad local, creando oportunidades y fomentando el crecimiento de la región. Nuestro trabajo diario es un reflejo de nuestra pasión por el terruño y su gente.
Entendemos que el desarrollo sostenible se construye en comunidad. Por ello, la Fundación Huentala trabaja codo a codo con organizaciones, artistas y educadores para cultivar talentos, preservar el patrimonio cultural y fortalecer el tejido social de Mendoza. Cada iniciativa es una inversión en el futuro, un paso más hacia una sociedad más equitativa y próspera. En el Grupo Huentala, estamos orgullosos de ser parte de esta transformación y de sembrar las semillas de un cambio significativo.