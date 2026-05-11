Fundación Huentala lanza su campaña de invierno 2026: "Tu abrigo nos conecta"

La campaña solidaria de Fundación Huentala busca reunir abrigos, camperas, frazadas y mantas para asistir a personas en situación de vulnerabilidad durante el invierno, promoviendo además una donación responsable y el compromiso comunitario en Mendoza.

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Con la llegada de las bajas temperaturas, Fundación Huentala pone en marcha su colecta anual de invierno bajo el lema "Tu abrigo nos conecta". El objetivo es movilizar a la comunidad para asistir a quienes más lo necesitan durante la temporada de frío.

¿Qué estamos recibiendo? Camperas y abrigos (para mujer, hombre y niño).

Frazadas y mantas. La Fundación Huentala hace especial hincapié en la Guía de Donación Responsable: se solicita que todas las prendas y artículos de abrigo se entreguen limpios y en buen estado para ser utilizados de inmediato.

Punto de Recepción y Horarios Los interesados en colaborar pueden acercar sus donaciones a nuestro punto de recolección oficial:

Dirección: San Juan 980, Ciudad de Mendoza.

San Juan 980, Ciudad de Mendoza. Días y Horarios: De lunes a viernes, de 10:00 a 17:00 h.

De lunes a viernes, de 10:00 a 17:00 h. Vigencia: Desde el 4 de mayo hasta el 1 de agosto. Sobre Fundación Huentala La Fundación Huentala es una organización comprometida con el desarrollo social, educativo y cultural de Mendoza. Su misión es impulsar un futuro más justo y equitativo para la comunidad, cultivando un impacto positivo en la región. A través de sus diversos proyectos, la fundación fomenta el acceso a la educación, promueve la expresión artística y apoya iniciativas que fortalecen el tejido social. De esta forma, busca no solo transformar vidas, sino también inspirar a la comunidad a ser protagonista de su propio crecimiento.

La Fundación Huentala es el pilar de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) del Grupo Huentala. A través de ella, canalizamos nuestro compromiso inquebrantable con el desarrollo de la provincia de Mendoza. Con una visión estratégica, la fundación diseña e impulsa proyectos sociales, culturales y educativos que buscan generar un impacto positivo y duradero en la comunidad local, creando oportunidades y fomentando el crecimiento de la región. Nuestro trabajo diario es un reflejo de nuestra pasión por el terruño y su gente.

Entendemos que el desarrollo sostenible se construye en comunidad. Por ello, la Fundación Huentala trabaja codo a codo con organizaciones, artistas y educadores para cultivar talentos, preservar el patrimonio cultural y fortalecer el tejido social de Mendoza. Cada iniciativa es una inversión en el futuro, un paso más hacia una sociedad más equitativa y próspera. En el Grupo Huentala, estamos orgullosos de ser parte de esta transformación y de sembrar las semillas de un cambio significativo.