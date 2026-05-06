Grupo Huentala auspicia al deporte hípico de alto rendimiento

El Grupo Huentala consolida su vínculo con el deporte hípico de alto rendimiento, acompañando eventos de prestigio nacional e internacional con su sello de lujo, tradición y excelencia.

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La trayectoria del Grupo Huentala se ha forjado a través de marcas de lujo que son referentes en hotelería, gastronomía y vitivinicultura. Hoy, esa impronta de exclusividad se traslada a las pistas más importantes del país para acompañar a los certámenes ecuestres con mayor prestigio. Esta alianza estratégica une al grupo con disciplinas que comparten los mismos valores de tradición, sofisticación y precisión.

Montana Farm: haras boutique a una hora del Obelisco Del 29 de abril al 3 de mayo, el Grupo dijo presente en el Montana Farm Masters, el destacado evento que se desarrolló en la estancia Montana Farm. Emplazada en Cardales, a tan solo una hora del Obelisco, esta sede combina la alta competencia con un entorno rural que invita a la desconexión total.

En este marco de distinción, Huentala Wines participó con su línea La Isabel Estate. Estos vinos representan la expresión más sobria, elegante y representativa de nuestra finca en Gualtallary, ubicada a 1.400 metros sobre el nivel del mar. Los tintos de esta línea, madurados durante 14 meses en barricas de roble francés, aportan el carácter y la elegancia que caracterizan a los eventos de esta jerarquía.

Tradición deportiva en el Club Hípico Mendoza Fiel a su compromiso con los espacios más emblemáticos de la provincia, el Grupo continúa auspiciando los torneos de saltos en el Club Hípico Mendoza. Este centro, un verdadero pulmón deportivo ubicado en el corazón del Parque General San Martín, destaca por su histórica infraestructura dedicada a la equitación y su rol clave en la promoción del salto ecuestre regional. El apoyo de Grupo Huentala refuerza la unión entre el deporte de élite y el patrimonio social mendocino.

CSI 1 Casa David: Gastronomía y saltos de jerarquía internacional Recientemente, participamos como auspiciantes en la 5ta edición del concurso CSI 1 en Casa David, una competencia de salto de obstáculos dinámica e internacional. La elegancia y la destreza del salto ecuestre sintonizaron perfectamente con la experiencia que buscamos brindar a través de nuestras marcas.

Dentro del predio, La Cabrera Mendoza también contó con un espacio exclusivo. Allí, los invitados accedieron a la propuesta gastronómica de esta icónica casa de carnes. Para más información: Información general: +54 261 416-5835 Primitivo de la Reta 1007, Ciudad de Mendoza. www.grupohuentala.com