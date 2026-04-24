24 de abril de 2026 - 22:17

De Madrid a Mendoza: llega el dúo de flamenco-pop "Morochos" a Hualta Winery Hotel

El dúo de flamenco-pop madrileño llega por primera vez a Mendoza en el marco de su primera gira por América. Un concierto exclusivo lleno de música fusión de flamenco y pop, con influencias caribeñas y mediterráneas.

morochos
huentala 2
huentala
Los Andes | Redacción
Por Redacción

Puertas adentro: el equipo que lidera la primera bodega urbana dentro de un hotel en el corazón de Mendoza

En el Hualta Winery Hotel Curio Collection by Hilton, opera la primera bodega urbana de la provincia y la única en su tipo en América. Detrás de este proyecto, existe un equipo enológico que propone un cambio de paradigma: llevar la excelencia de la uva de Gualtallary directamente al pulso urbano. 6

Leé además

grupo huentala: expansion internacional, malbec, cultura y espectaculos desde mendoza

Grupo Huentala: expansión internacional, Malbec, cultura y espectáculos desde Mendoza
aden lanza su programa de alta gerencia 2026: formar lideres para un entorno cada vez mas complejo

ADEN lanza su Programa de Alta Gerencia 2026: formar líderes para un entorno cada vez más complejo

Sustentabilidad: el motor que impulsa a Huentala Wines

A través de su programa de gestión sustentable, Huentala Wines implementa prácticas responsables orientadas a reducir el impacto de la intervención humana y conservar el ecosistema natural del entorno. 11

Grupo Huentala invita a una nueva edición de Art & Wine con la muestra “Familia” de Verónica Peña Muñoz

El jueves 7 de mayo a las 19h, la artista presentará su obra “Familia”, una colección de piezas que confluyen en una narración de experiencias de familia, de hijos, de hermanos y de sus momentos de fuerza y vulnerabilidad. 14

De Madrid a Mendoza: llega el dúo de flamenco-pop "Morochos" a Hualta Winery Hotel

Mendoza, abril de 2026 - En el marco de su primera gira por América, el dúo madrileño Morochos desembarca en Mendoza para ofrecer un concierto íntimo y exclusivo. La cita será el próximo 9 de mayo a las 20:00 h en Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton. El evento es producido por Grupo Huentala.

Formado en 2020 por los hermanos Juan e Ignacio, Morochos ha logrado cautivar al público europeo con una propuesta que ellos mismos definen como una fusión de flamenco y pop, sazonada con influencias caribeñas y mediterráneas. Su música es sinónimo de frescura, alegría y una energía que invita a celebrar "con poquitas cosas".

Un viaje de España a las raíces americanas

Tras irrumpir con fuerza en las redes sociales y consolidarse con su álbum debut «Con poquitas cosas ser feliz» (2022), el dúo dio un paso hacia la madurez artística en 2024 con el lanzamiento de «De dónde vengo». Este trabajo, que da nombre a su gira actual, es un homenaje a sus raíces y emociones más profundas, logrando un sonido evolucionado que mantiene la esencia festiva que los caracteriza.

Luego de una exitosa gira de más de 50 conciertos por España durante 2025, los hermanos han elegido el 2026 para cruzar el Atlántico y conectar por primera vez con el público americano.

Detalles del Evento:

Artista: Morochos .

Lugar: Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton (Primitivo de la Reta 1007, Ciudad de Mendoza).

Día: Sábado 9 de mayo.

Hora: 20:00 h.

Entradas: Disponibles a través de Passline en el siguiente enlace:

https://www.passline.com/eventos/de-donde-vengo-

morochos?srsltid=AfmBOopKC1GZCw8O1DYgtuBryi5qrlEnzlOGRpUhS85WQqUha1g25RWa

Evento para todo público.

Sobre el estilo Morochos

Juan e Ignacio han logrado crear un sello propio donde la guitarra flamenca se entrelaza con ritmos urbanos y arreglos mediterráneos. Su directo promete ser una experiencia de proximidad, ideal para el formato que ofrece el Hualta Winery Hotel, permitiendo que la "frescura madrileña" se sienta a flor de piel.

Sobre Grupo Huentala y Hualta Winery Hotel

Hualta Winery Hotel, parte de la prestigiosa Curio Collection by Hilton, es el primer hotel-bodega urbano de la región. Perteneciente al Grupo Huentala, este espacio redefine el lujo y la cultura, integrando el mundo del vino con experiencias artísticas y musicales de nivel internacional.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

otono en tu mesa: ¡llego la temporada de los citricos!

Otoño en tu mesa: ¡Llegó la temporada de los cítricos!

mcdonalds presenta tres nuevas hamburguesas junto a figuras de la seleccion argentina para vivir el mundial 2026

McDonald's presenta tres nuevas hamburguesas junto a figuras de la Selección Argentina para vivir el Mundial 2026

Coraje abrió sus puertas en Mendoza como parte de Cittanina, el proyecto de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo en Las Compuertas, con el impulso y desarrollo de Grupo Broda.

Inauguró Coraje: apertura, figuras y una apuesta fuerte al nuevo polo gastronómico

Por Celeste Laciar
vanguardia cientifica en mendoza: el hospital espanol consolida doce anos de investigacion etica y salud integral

Vanguardia científica en Mendoza: el Hospital Español consolida doce años de investigación ética y salud integral