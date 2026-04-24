De Madrid a Mendoza: llega el dúo de flamenco-pop "Morochos" a Hualta Winery Hotel

En el Hualta Winery Hotel Curio Collection by Hilton, opera la primera bodega urbana de la provincia y la única en su tipo en América. Detrás de este proyecto, existe un equipo enológico que propone un cambio de paradigma: llevar la excelencia de la uva de Gualtallary directamente al pulso urbano. 6

A través de su programa de gestión sustentable, Huentala Wines implementa prácticas responsables orientadas a reducir el impacto de la intervención humana y conservar el ecosistema natural del entorno. 11

El jueves 7 de mayo a las 19h, la artista presentará su obra “Familia”, una colección de piezas que confluyen en una narración de experiencias de familia, de hijos, de hermanos y de sus momentos de fuerza y vulnerabilidad. 14

Mendoza, abril de 2026 - En el marco de su primera gira por América, el dúo madrileño Morochos desembarca en Mendoza para ofrecer un concierto íntimo y exclusivo. La cita será el próximo 9 de mayo a las 20:00 h en Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton . El evento es producido por Grupo Huentala .

Formado en 2020 por los hermanos Juan e Ignacio, Morochos ha logrado cautivar al público europeo con una propuesta que ellos mismos definen como una fusión de flamenco y pop, sazonada con influencias caribeñas y mediterráneas. Su música es sinónimo de frescura, alegría y una energía que invita a celebrar "con poquitas cosas".

Un viaje de España a las raíces americanas

Tras irrumpir con fuerza en las redes sociales y consolidarse con su álbum debut «Con poquitas cosas ser feliz» (2022), el dúo dio un paso hacia la madurez artística en 2024 con el lanzamiento de «De dónde vengo». Este trabajo, que da nombre a su gira actual, es un homenaje a sus raíces y emociones más profundas, logrando un sonido evolucionado que mantiene la esencia festiva que los caracteriza.

Luego de una exitosa gira de más de 50 conciertos por España durante 2025, los hermanos han elegido el 2026 para cruzar el Atlántico y conectar por primera vez con el público americano.

Detalles del Evento:

Artista: Morochos .

Lugar: Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton (Primitivo de la Reta 1007, Ciudad de Mendoza).

Día: Sábado 9 de mayo.

Hora: 20:00 h.

Entradas: Disponibles a través de Passline en el siguiente enlace:

https://www.passline.com/eventos/de-donde-vengo-

morochos?srsltid=AfmBOopKC1GZCw8O1DYgtuBryi5qrlEnzlOGRpUhS85WQqUha1g25RWa

Evento para todo público.

Sobre el estilo Morochos

Juan e Ignacio han logrado crear un sello propio donde la guitarra flamenca se entrelaza con ritmos urbanos y arreglos mediterráneos. Su directo promete ser una experiencia de proximidad, ideal para el formato que ofrece el Hualta Winery Hotel, permitiendo que la "frescura madrileña" se sienta a flor de piel.

Sobre Grupo Huentala y Hualta Winery Hotel

Hualta Winery Hotel, parte de la prestigiosa Curio Collection by Hilton, es el primer hotel-bodega urbano de la región. Perteneciente al Grupo Huentala, este espacio redefine el lujo y la cultura, integrando el mundo del vino con experiencias artísticas y musicales de nivel internacional.