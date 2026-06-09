Las declaraciones del CEO de Rosneft en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo se centraron en la seguridad energética, la inversión en infraestructuras y la resiliencia de los mercados globales

En un momento en que América Latina refuerza su papel en la seguridad energética global, el informe principal de Igor Sechin durante el Panel de Energía del 29º Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF 2026) ofreció una evaluación oportuna de los desafíos que están configurando el futuro de los mercados energéticos.

Expertos del sector, funcionarios gubernamentales y ejecutivos de compañías energéticas internacionales calificaron el informe del director ejecutivo de Rosneft, titulado “El comienzo del fin o el fin del comienzo: ¿Qué queda en el fondo de la caja de Pandora?”, como “profundo e intransigente”. El discurso examinó la creciente presión sobre los sistemas energéticos globales, desde interrupciones en el suministro y falta de inversión hasta limitaciones de infraestructura y la necesidad de asociaciones estables a largo plazo.

Ricardo Menéndez, vicepresidente de planificación de la República Bolivariana de Venezuela, subrayó la importancia de condiciones estables y justas para los países productores de energía. Señaló que Venezuela ha enfrentado importantes restricciones externas que afectan la producción de hidrocarburos y los ingresos nacionales, reforzando el mensaje general del informe de que las barreras comerciales y las sanciones influyen cada vez más en los flujos energéticos globales.

El exdirector ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía, Nobuo Tanaka, calificó el bloqueo del estrecho de Ormuz como un “cuarto choque petrolero”, advirtiendo que sus consecuencias podrían superar las crisis anteriores. Subrayó que la seguridad energética debe ser colectiva y destacó la creciente importancia de fuentes de suministro fiables para las economías asiáticas.

Los ponentes también señalaron las prioridades de infraestructura e inversión necesarias para una transición energética equilibrada. El ministro de Energía de Uzbekistán, Jurabek Mirzamakhmudov, destacó el papel de las redes eléctricas en la integración de energías renovables y en el apoyo a la cooperación regional. El informe de Sechin identificó de manera similar la expansión de las redes y el almacenamiento como limitaciones clave, señalando que las necesidades globales de desarrollo de redes podrían alcanzar los 60 millones de kilómetros para 2035.

El ministro egipcio de Petróleo y Recursos Minerales, Karim Badawi, enfatizó la necesidad de equilibrar el gas natural y las energías renovables mediante asociaciones internacionales y la cooperación del sector privado. David Gadzhimirzaev, presidente de TOFS Group, también destacó la falta de inversión a largo plazo en petróleo y gas. Para América Latina, donde la seguridad energética, el desarrollo de infraestructuras y la atracción de inversiones siguen siendo prioridades estratégicas, el debate reforzó un mensaje claro: los sistemas energéticos resilientes requieren cooperación, políticas equilibradas y un compromiso sostenido de capital. [email protected]