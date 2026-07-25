El Polo Hotelero del KM 0 se consolida como la infraestructura clave para el turismo de reuniones en Mendoza

En un mercado global donde el turismo corporativo y la industria MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions) exigen cada vez mayor nivel de flexibilidad, tecnología y propuesta de valor, el Grupo Huentala reafirma su liderazgo en la provincia. A través de la sinergia de sus tres propiedades ubicadas en el corazón del centro mendocino, el grupo ha consolidado el polo hotelero y de convenciones más completo, innovador y sofisticado del Kilómetro Cero.

La propuesta permite a organizadores de eventos nacionales e internacionales disponer de un ecosistema urbano integrado que resuelve el alojamiento, las sesiones de trabajo, la logística y el ocio en un mismo radio caminando.

Tres hoteles, una misma visión de excelencia El polo conecta de manera fluida tres propuestas de hospitalidad con identidades complementarias:

Sheraton Mendoza Hotel: El gran referente del segmento corporativo y de grandes convenciones en la región, reconocido por la amplitud y elegancia de sus instalaciones.

El gran referente del segmento corporativo y de grandes convenciones en la región, reconocido por la amplitud y elegancia de sus instalaciones. Huentala Hotel: Un clásico ícono mendocino que combina calidez, confort urbano y salones modulables de primer nivel.

Un clásico ícono mendocino que combina calidez, confort urbano y salones modulables de primer nivel. Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton: El primer y único hotel bodega urbano de América, ideal para ejecutivos e incentivos que buscan una experiencia boutique de alta gama con el sello de calidad de la cadena Hilton. Infraestructura MICE, sustentabilidad y diferenciales únicos Para el segmento corporativo, la infraestructura va mucho más allá de los metros cuadrados. El polo del Grupo Huentala ofrece una red de salones modulables de vanguardia, equipados con conectividad de alta velocidad, pantallas integradas y sistemas audiovisuales de última generación, capaces de albergar desde reuniones de directorio privadas hasta congresos internacionales de gran escala (como el icónico Salón Fernando Fader).

A este despliegue técnico se le suman potentes diferenciales de valor agregado: