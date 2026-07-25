El Polo Hotelero del KM 0 se consolida como la infraestructura clave para el turismo de reuniones en Mendoza

En un mercado global donde el turismo corporativo y la industria MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions) exigen cada vez mayor nivel de flexibilidad, tecnología y propuesta de valor, el Grupo Huentala reafirma su liderazgo en la provincia. A través de la sinergia de sus tres propiedades ubicadas en el corazón del centro mendocino, el grupo ha consolidado el polo hotelero y de convenciones más completo, innovador y sofisticado del Kilómetro Cero.
La propuesta permite a organizadores de eventos nacionales e internacionales disponer de un ecosistema urbano integrado que resuelve el alojamiento, las sesiones de trabajo, la logística y el ocio en un mismo radio caminando.
Tres hoteles, una misma visión de excelencia
El polo conecta de manera fluida tres propuestas de hospitalidad con identidades complementarias:
- Sheraton Mendoza Hotel: El gran referente del segmento corporativo y de grandes convenciones en la región, reconocido por la amplitud y elegancia de sus instalaciones.
- Huentala Hotel: Un clásico ícono mendocino que combina calidez, confort urbano y salones modulables de primer nivel.
- Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton: El primer y único hotel bodega urbano de América, ideal para ejecutivos e incentivos que buscan una experiencia boutique de alta gama con el sello de calidad de la cadena Hilton.
Infraestructura MICE, sustentabilidad y diferenciales únicos
Para el segmento corporativo, la infraestructura va mucho más allá de los metros cuadrados. El polo del Grupo Huentala ofrece una red de salones modulables de vanguardia, equipados con conectividad de alta velocidad, pantallas integradas y sistemas audiovisuales de última generación, capaces de albergar desde reuniones de directorio privadas hasta congresos internacionales de gran escala (como el icónico Salón Fernando Fader).
A este despliegue técnico se le suman potentes diferenciales de valor agregado:
- Eventos Sustentables: Alineados con las exigencias globales de responsabilidad ambiental, el Grupo Huentala ofrece como parte de su política para el turismo de congresos la posibilidad de compensar la huella de carbono generada durante la realización de cada evento, promoviendo encuentros corporativos con impacto neutro y compromiso verde.
- Galería de Arte a puertas abiertas: Pasillos, salones y espacios comunes albergan colecciones privadas de arte contemporáneo, convirtiendo cada evento en una experiencia cultural inmersiva.
- Bodega Urbana Subterránea: En el primer subsuelo del complejo se encuentra una bodega activa de Huentala Wines, donde las uvas de Gualtallary completan su vinificación. Esto permite a las empresas ofrecer a sus delegados e invitados catas guiadas y visitas técnicas a una bodega real sin salir del centro urbano.
Un circuito gastronómico de nivel internacional
La experiencia se completa con una insuperable oferta de outlets gastronómicos propios, lo que permite diversificar los almuerzos de trabajo, coffee breaks, after-offices y cenas de gala sin repetir escenarios:
- La Cabrera Mendoza: Las mejores carnes asadas y cortes premium al estilo de la afamada parrilla argentina.
- La Tavolata Ristorante: La calidez y elegancia de la alta cocina e impronta italo-argentina.
- Devas Bar: El espacio ideal para el networking, el tapeo relajado y la coctelería de autor.
De esta manera, el Grupo Huentala reafirma su compromiso con el desarrollo económico, turístico y sustentable de Mendoza, posicionando al Kilómetro Cero como el epicentro de los grandes negocios y convenciones del país.
- Seguí las RRSS para conocer mas: @sheraton_mendoza // @huentalahotel // @hualtahotel
- Web: https://grupohuentala.com.ar/
- Contacto: [email protected]