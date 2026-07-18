La trastienda de Alta Gama 2026: prensa e influencers vivieron un exclusivo adelanto gastronómico y de maridaje

Periodistas, comunicadores e influencers participaron de una experiencia exclusiva que anticipó los sabores y maridajes de Alta Gama by Sheraton 2026, el tradicional encuentro que reunirá a las mejores bodegas y propuestas gastronómicas de Mendoza.

Como antesala de la esperada duodécima edición de Alta Gama by Sheraton, que se llevará a cabo los días viernes 24 y sábado 25 de julio, un exclusivo grupo de comunicadores, creadores de contenido e influencers locales se reunió para vivir una experiencia enogastronómica única: una "previa" diseñada para descubrir, antes que nadie, las propuestas culinarias que se robarán el protagonismo en la feria.

El encuentro íntimo sirvió para develar los sabores que acompañarán las prestigiosas etiquetas de las bodegas participantes. Durante la velada, los invitados degustaron en exclusiva los platos especialmente diseñados por las marcas de Grupo Huentala: la icónica selección de carnes asadas premium de La Cabrera Mendoza, la sofisticación de las pastas caseras con impronta ítalo-argentina de La Tavolata Ristorante, y las distinguidas creaciones gourmet de Devas Bar.

Gran Sombrero: los perfectos anfitriones de la noche El hilo conductor de la noche y el gran aliado de cada plato fue, sin dudas, el maridaje propuesto con la línea Gran Sombrero de Huentala Wines, destacando la versatilidad de sus varietales para acompañar recetas de alta cocina:

Gran Sombrero Chardonnay: Fresco, elegante y con una acidez vibrante , fue el encargado de dar la bienvenida y acompañar las opciones más livianas y sutiles de la carta de Devas Bar y los primeros pasos de La Tavolata Ristorante .

Fresco, elegante y con una , fue el encargado de dar la bienvenida y acompañar las opciones más livianas y sutiles de la carta de y los primeros pasos de . Gran Sombrero Malbec: El multipremiado varietal de la casa, que ostenta 96 puntos en el International Wine Challenge, se lució al momento de escoltar las carnes premium de La Cabrera Mendoza, demostrando por qué es el gran clásico para los momentos de celebración alrededor de la mesa. El gran encuentro en el Salón Fernando Fader Este adelanto exclusivo sirvió para calentar los motores de lo que promete ser un fin de semana memorable. Cabe recordar que Alta Gama by Sheraton 2026 abrirá sus puertas de 19:00 a 23:00 en el Salón Fernando Fader de Sheraton Mendoza Hotel, los días 24 y 25 de julio, con una propuesta que reunirá a destacadas bodegas, gastronomía de primer nivel y experiencias de degustación para los amantes del vino.