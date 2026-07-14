Grupo Huentala celebra los triunfos de la Selección: brindis con Sombrero Extra Brut Rosé en todos sus espacios gastronómicos

La pasión por la camiseta se vive y se celebra en el corazón de la Ciudad. Con el objetivo de acompañar la alegría de los hinchas y festejar cada paso de la Selección Argentina hacia la gloria en el Mundial, Grupo Huentala presenta una iniciativa exclusiva en todos sus outlets gastronómicos para brindar en equipo.

Durante todo el día posterior a cada triunfo de la Selección, quienes se reúnan a almorzar o cenar en mesas de 4 personas en cualquiera de los restaurantes del grupo recibirán un Sombrero Extra Brut Rosé de cortesía para alzar las copas y celebrar la victoria.

Esta acción federal y festiva estará disponible en tres de los puntos gastronómicos más importantes del KM 0:

La Cabrera Mendoza (Hualta Winery Hotel. Curio Collection by Hilton): El punto de encuentro ideal para amalgamar la euforia del triunfo con el indiscutido ritual de las brasas y sus cortes premium. // @lacabreramendoza

La Tavolata (Huentala Hotel): Para festejar al estilo de la Nonna, compartiendo abundantes platos de pasta casera y el clásico antipasto italiano al centro de la mesa. // @huentalahotel

Devas Bar (Sheraton Mendoza Hotel): El entorno perfecto para relajarse tras los noventa minutos de tensión, disfrutando de sus variadas propuestas de burgers, tapeos y coctelería internacional. // @sheraton_mendoza Sombrero Extra Brut Rosé, el gran protagonista del brindis, es un espumante elaborado por Huentala Wines con uvas provenientes de sus viñedos de altura en Gualtallary (Valle de Uco). Destaca por su elegancia, sus notas frescas a frutas rojas y una burbuja fina y persistente que lo convierte en el aliado ideal para coronar los momentos de máxima alegría.

La promoción se activará de forma automática el día siguiente a cada partido ganado por el conjunto nacional, invitando a mendocinos y turistas a seguir compartiendo la pasión por el fútbol con la mejor gastronomía de la provincia.