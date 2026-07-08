La Tavolata renueva la tradición de los 29 con una propuesta imperdible de ñoquis libres y la fortuna bajo el plato

El clásico restaurante del Huentala Hotel iinvita a disfrutar de una de las costumbres gastronómicas más arraigadas del país. En una divertida acción conjunta con Cosmo Casino, los comensales recibirán billetes especiales que se transforman en créditos para jugar.

Cada 29 del mes abre las puertas a una de las tradiciones más queridas y compartidas en las mesas argentinas. Para celebrar este ritual, La Tavolata, el reconocido restaurante italo argentino, ubicado dentro de Huentala Hotel (Primitivo de la Reta 1007, Ciudad), anunció el lanzamiento de su propuesta especial de Ñoquis Libres, diseñada para disfrutar de una velada única en pleno centro mendocino.

La iniciativa busca combinar el espíritu familiar de esta costumbre con el toque de distinción culinaria y la excelencia en el servicio que caracterizan a la propuesta gastronómica del hotel.

Tradición, variedad y pastas artesanales Lejos de limitarse a la receta convencional, el equipo de cocina de La Tavolata ha preparado una experiencia dinámica donde los comensales podrán degustar de forma libre diferentes opciones de esta pasta italiana elaborada artesanalmente:

Variedad de masas: Desde los clásicos ñoquis de papa tradicionales, hasta opciones innovadoras que incorporan sabores y texturas de estación, como calabaza o espinaca.

Salsas a elección: Una cuidada selección de salsas de autor que van desde la tradicional boloñesa de cocción lenta, pasando por una suave crema de hongos, hasta una clásica e intensa salsa cuatro quesos. Alianza estratégica: Tradición, juego y fortuna con Cosmo Casino Fieles al ritual, cada comensal recibirá un "billete de la fortuna" diseñado exclusivamente para la ocasión en una acción conjunta con Cosmo Casino. Este billete, además de cumplir con la divertida costumbre de colocarse debajo del plato para atraer la prosperidad, esconde un beneficio real: contiene créditos de regalo para continuar la experiencia jugando y divirtiéndose en el casino luego del almuerzo o la cena. La propuesta se desarrollará en un ambiente calefaccionado, íntimo y acogedor, ideal para compartir un momento distendido.

El maridaje perfecto en el corazón de la Ciudad Para complementar la experiencia, la propuesta incluye la posibilidad de maridar las pastas con la prestigiosa línea de vinos de la casa, provenientes del terroir de Gualtallary, logrando el equilibrio ideal entre la gastronomía urbana y el vino de altura.