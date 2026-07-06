6 de julio de 2026 - 11:51

Reconocimiento internacional: Huentala Zonos Malbec obtiene 91 puntos en los prestigiosos Decanter World Wine Awards

El ejemplar de la bodega mendocina, nacido en el reconocido terroir de Gualtallary, consolida su posicionamiento global tras ser distinguido por una de las competencias de vinos más influyentes y exigentes del mundo.

zonos

La vitivinicultura local vuelve a destacarse en la escena global de la mano de Huentala Wines. En su última edición, la prestigiosa publicación y competencia británica Decanter distinguió con 91 puntos a Huentala Zonos Malbec, un puntaje que ratifica la consistencia cualitativa de la etiqueta y el potencial del Valle de Uco frente a los críticos más exigentes del mundo.

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Este reconocimiento internacional pone en valor la minuciosa estrategia técnica de la bodega y consolida a la línea Zonos como un referente indiscutido en el competitivo segmento de los Malbec de altura.

Gualtallary: El origen de una identidad premiada

Huentala Zonos Malbec es el resultado de una cuidada cofermentación de uvas provenientes de distintas parcelas de la finca La Isabel Estate, situada a 1.400 metros sobre el nivel del mar en Gualtallary (Tupungato). La complejidad que cautivó al jurado de Decanter responde directamente a la diversidad de sus suelos:

  • Una combinación precisa de perfiles arenosos, pedregosos y sectores ricos en carbonato de calcio.
  • Un microclima de gran amplitud térmica con noches notablemente frías que favorecen la concentración aromática y la frescura natural.
  • Una crianza equilibrada de 12 meses en barricas de roble y un prolongado reposo en botella, claves para el desarrollo de su estructura y redondez.

Un blend de suelos con proyección global

El concepto detrás de Zonos (término derivado del griego "cinturón" o área de influencia) radica en interpretar el viñedo de forma integral. El vino galardonado destaca visualmente por su color rojo intenso con matices violáceos, mientras que en nariz despliega notas de frutas negras combinadas con dejos florales. En boca, ofrece un perfil fresco, fluido y complejo, cualidades sumamente ponderadas por los paneles de cata internacionales.

Con este nuevo hito, Huentala Wines reafirma su compromiso con la excelencia productiva, llevando el estándar de Gualtallary a los mercados más competitivos del exterior.

Más info sobre Huentala Wines:

Redes Sociales: IG @huentalawines / Facebook: /HuentalaWines / Linkedin: /HuentalaWines / Tienda: https://store.huentalawines.com / www.huentalawines.com

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