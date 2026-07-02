Hito médico en el Hospital Español de Mendoza: inédita cirugía cardiovascular salva vidas contrarreloj

En el ámbito de la salud , hay situaciones donde los minutos se miden en oportunidades de vida. Una de las emergencias más dramáticas y letales de la medicina cardiovascular acaba de encontrar una nueva respuesta en Mendoza . Especialistas del Hospital Español de Mendoza lograron marcar un verdadero hito médico.

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Esto no solo a nivel local, sino también en todo el país, al incorporar una nueva tecnología para tratar un cuadro agudo, de atención urgente y con un altísimo índice de mortalidad.

El Servicio de Cirugía Cardiovascular y Trasplante , a cargo del doctor Roberto Welti, realizó con éxito el primer procedimiento con prótesis híbrida para disección aórtica fuera de la Provincia de Buenos Aires. Con este avance, el hospital posiciona a Mendoza como la primera provincia en lograr esta intervención, de la cual hasta ahora solo hay 7 casos registrados en toda la Argentina.

Desde la institución destacaron que este logro es el resultado directo de la inversión en tecnología de primer nivel mundial y de la formación de un equipo que ya es referencia nacional , cuyos profesionales se capacitaron en el exterior. De esta manera, el Hospital Español se consolida como un referente en atención cardiovascular a nivel país, recibiendo de forma habitual a pacientes de diferentes puntos de la provincia y de otras jurisdicciones.

Especialistas del Hospital Español de Mendoza lograron marcar un hito no solo a nivel local, sino también en todo el país: realizaron una cirugía cardiovascular que por primera vez se hace fuera de Buenos Aires. El doctor Federico Welti, dirigió la intervención. Foto: Ramiro Gómez.

Quien lideró esta innovadora intervención fue el doctor Federico Welti, hijo del jefe del servicio y ambos cirujanos cardiovasculares . El especialista explicó que el procedimiento se aplicó ante un caso de disección aórtica.

“La disección de aorta es un cuadro en el que se produce como una disrupción, o sea, una rotura de una de las capas de la aorta, que es la arteria principal que sale del corazón”, detalló. Para dimensionar la magnitud de la situación, el médico continuó: “Lo más frecuente es que se rompa desde el inicio hasta el final, o sea, hasta las arterias ilíacas (de la pelvis y piernas)”.

El factor tiempo es el enemigo principal en estos casos. “Es una patología que tiene una mortalidad elevadísima, tiene una mortalidad de 1 a 2% por hora desde el inicio del cuadro. Entonces, si te pones a pensar, en 48 horas, ya va a tener una mortalidad del 98%”, resaltó el doctor Welti hijo. “Por eso es que este tipo de paciente realmente es considerado una emergencia quirúrgica y debe ser resuelto en forma precoz”, subrayó.

Especialistas del Hospital Español de Mendoza lograron marcar un hito no solo a nivel local, sino también en todo el país: realizaron una cirugía cardiovascular que por primera vez se hace fuera de Buenos Aires. Foto: Ramiro Gómez.

Ante un cuadro de semejante agresividad, el traslado de un paciente a Buenos Aires no es una opción viable. Hasta el momento, el Gran Mendoza concentraba cuatro efectores capaces de abordar esta patología (tres privados más el Hospital Central) en toda la provincia, mediante el procedimiento disponible tradicional. Con este logro, el Hospital Español suma una alternativa superadora que marca un antes y un después.

Solo la mitad logra llegar al hospital

Por su parte, el doctor Roberto Welti apuntó que se trata de un cuadro agudo y repentino, pero que de ninguna manera pasa desapercibido para quien lo padece, ya que se presenta con un dolor fuerte y particular.

Los expertos detallaron que la incidencia internacional de esta patología es de 5 a 30 casos por millón de habitantes. El gran desafío radica en el acceso a la atención médica: “El asunto es que muchos de estos pacientes fallecen antes de llegar a tener una asistencia hospitalaria”, remarcó Welti hijo, y precisó un dato alarmante: “Más del 50% fallecen antes de llegar al hospital. O sea, fallecen de una muerte súbita”.

Si bien la enfermedad no da síntomas previos, en el momento en que ocurre el evento agudo se manifiesta con un dolor de pecho intenso y desgarrante, que se traslada desde el centro del pecho hacia el resto del torso.

Los profesionales comentaron que el cuadro tiene como antecedente una enfermedad aórtica que genera una condición de vulnerabilidad. Como existe una predisposición genética, los médicos explicaron que se busca realizar un screening (rastreo) entre los familiares en primer grado de los afectados para detectar posibles riesgos y actuar con antelación antes de que ocurra el evento crítico.

En qué consiste el procedimiento histórico

Lo verdaderamente novedoso de esta intervención es la utilización de una prótesis híbrida denominada AMDS, una tecnología de última generación que permite reparar la arteria aorta cuando se rompe de una manera más integral.

“Con estos dispositivos, se permite resolver en forma rápida y eficaz los diferentes segmentos de la aorta en un solo procedimiento y uno se podría evitar tener que someter al paciente a futuras intervenciones”, subrayó el cirujano.

Es que hasta ahora, resolver este problema de salud solía requerir más de una cirugía. La nueva tecnología permite solucionarlo en un solo acto quirúrgico, combinando una parte quirúrgica habitual con la colocación de un stent autoexpandible (procedimiento endovascular). Esto sella y repara de manera integral toda la extensión del defecto de la aorta, reduciendo los tiempos y disminuyendo los riesgos quirúrgicos, los cuales suelen ser muy elevados en estos pacientes.

Especialistas del Hospital Español de Mendoza lograron marcar un hito no solo a nivel local, sino también en todo el país: realizaron una cirugía cardiovascular que por primera vez se hace fuera de Buenos Aires. Los doctores Roberto Welti y Federico Welti, padre e hijo. Foto: Ramiro Gómez.

Sucede que aunque este tipo de cuadros puede ocurrir a cualquier edad -incluso en adultos jóvenes-, el doctor Welti hijo aceptó que no es poco frecuente que los pacientes lleguen a la emergencia con patologías comórbidas o condiciones preexistentes que afectan su salud, tales como hipertensión, diabetes, obesidad o tabaquismo, hábitos y enfermedades crónicas que predisponen a desarrollar esta afección. Gracias a la rapidez y eficacia de este nuevo dispositivo, se infiere un impacto directo en la reducción de la mortalidad. Es que además, se evitan cirugías posteriores, con los riesgos que conlleva cualquier acto quirúrgico.

El valor del trabajo multidisciplinario

Para los cirujanos, haber alcanzado este avance para los mendocinos es el reflejo de un hospital que cuenta con la infraestructura necesaria y con un cuerpo de especialistas de distintas áreas que se mantienen actualizados en abordajes complejos.

“Esta cirugía se puede hacer no solamente por el equipo estrictamente quirúrgico, sino por todo lo que rodea, todos los procedimientos de alta complejidad en general: laboratorio, hemodinamia, unidad coronaria, terapia intensiva, todo lo que es enfermería, todo el cuerpo médico en general”, enfatizó el joven médico.

“Cuando la cirugía es compleja todos participan en esto y sin ese complejo de equipamiento y recurso humano capacitado no se podría hacer. O sea, no es solamente la performance que pueda tener un cirujano, es todo el contexto que lleva eso, o sea, es un equipo de trabajo multidisciplinario”, concluyó. En ese sentido, sostuvo: “Sin lugar a duda, estamos capacitados para resolver cualquier tipo de patología cardiovascular”.

Su padre sumó que siempre han contado con apoyo del Hospital Español para formarse y lograr avances, lo cual redunda en este tipo de logros.

El impacto es tal que los profesionales ya se encuentran evaluando la publicación de este avance como un “reporte de caso” en una revista científica internacional, lo que significa la evaluación y el reconocimiento de expertos extranjeros para la medicina de Mendoza.