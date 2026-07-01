Día del Arquitecto Argentino: los desafíos que enfrentan hoy los arquitectos mendocinos

Los desafíos de la arquitectura en Mendoza: qué tener en cuenta para crecer sin perder calidad de vida

En el Día del Arquitecto, el Colegio de Arquitectos de Mendoza (CAMZA) reflexiona sobre los desafíos que marcarán el futuro de nuestras ciudades.

Cada 1 de julio se celebra en Argentina el Día del Arquitecto. Más que una fecha conmemorativa, es una oportunidad para reflexionar sobre algunos de los principales desafíos que enfrentan hoy nuestras ciudades y el papel que la arquitectura y el urbanismo desempeñan en la construcción de un futuro más sostenible.

En Mendoza, temas como el crecimiento urbano, la crisis climática, la gestión eficiente del agua y el acceso a la vivienda conforman una agenda cada vez más compleja que requiere planificación y una mirada integral sobre el territorio.

Como ha señalado el arquitecto y urbanista Sergio Rizzo, del Observatorio Urbano del CAMZA, el desafío de Mendoza es dejar de pensar el crecimiento urbano desde la coyuntura y comenzar a proyectar la provincia con una mirada estratégica a largo plazo. En ese sentido, advierte sobre la necesidad de consolidar las áreas urbanas existentes antes de continuar expandiendo la ciudad sobre zonas productivas y ambientalmente sensibles.

Al mismo tiempo, la escasez hídrica y los efectos del cambio climático obligan a repensar la forma en que se proyectan viviendas, barrios, espacios públicos e infraestructuras.

"Mendoza posee una identidad urbana única, construida históricamente a partir de la relación entre el agua, el arbolado público y las acequias. Preservar y fortalecer ese patrimonio requiere políticas de largo plazo y el aporte permanente de profesionales comprometidos con el desarrollo equilibrado del territorio", señala la arq. Leticia Martínez, presidente del CAMZA.

Hoy el desafío no pasa solamente por construir más, sino por construir mejor. Mendoza necesita planificar su crecimiento de manera integral, consolidar las áreas urbanas existentes, proteger sus recursos ambientales y garantizar que el acceso a la vivienda vaya acompañado de infraestructura, servicios y calidad de vida. La arquitectura tiene un rol fundamental para pensar ciudades más sostenibles y resilientes para las próximas generaciones.

En este contexto, la vivienda ocupa un lugar central. El acceso a un hábitat digno y de calidad continúa siendo uno de los grandes desafíos urbanos de nuestro tiempo, mientras que la planificación resulta clave para evitar procesos de crecimiento desordenado y fortalecer la relación entre vivienda, trabajo, servicios y espacio público.

En el Día del Arquitecto, el Colegio de Arquitectos de Mendoza destaca el trabajo de quienes contribuyen diariamente a pensar y construir ciudades más inclusivas, resilientes y sostenibles para las próximas generaciones.

¡Feliz Día del Arquitecto Argentino!