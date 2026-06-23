Edificio en Chacras de Coria: una imponente estructura de oficinas

Esta semana recorremos junto a Mundo ClubHouse , el Edificio Drago . Ubicado en Chacras Park , uno de los polos empresariales más dinámicos del Gran Mendoza , se consolida como una pieza clave dentro del crecimiento urbano y comercial de la zona. El proyecto arquitectónico fue desarrollado por A4estudio, a cargo del arquitecto Leonardo Codina , mientras que el diseño de interiores estuvo en manos de Laura Lacroix , dando como resultado una propuesta integral que dialoga de forma directa con su entorno.

Los arquitectos solucionaron este error de construcción que hace que una casa pierda calor incluso con la calefacción encendida

Esta impronta y calidad arquitectónica lo hicieron poseedor del Segundo Premio en la Categoría A1c – Otras tipologías, más de 500 m² en los prestigiosos Premios Edificar .

Implantado estratégicamente sobre la parcela sudeste del predio, el edificio establece una relación directa y protagónica con la nueva avenida Panamericana , eje de crecimiento de la región. Se trata de una estructura de oficinas clase A con una fuerte presencia urbana y una organización clara: un basamento comercial de 1.360 m² cubiertos y seis metros de altura libre, sobre el cual se eleva una torre de cinco niveles de oficinas, con plantas flexibles que permiten albergar superficies desde los 30 m² hasta los 961 m².

“El Edificio Drago propone una arquitectura moderna y sostenible, consciente de las demandas climáticas y del nuevo modo de trabajar”. “El Edificio Drago propone una arquitectura moderna y sostenible, consciente de las demandas climáticas y del nuevo modo de trabajar”.

El programa se completa con un nivel de amenities en el primer piso , vinculado a una amplia terraza sobre el basamento, que ofrece espacios gastronómicos, áreas de descanso, sanitarios con duchas y vestuarios disponibles para usuarios y visitantes. En los pisos superiores se desarrollan las oficinas premium , destacándose en el último nivel unidades con terrazas propias y vistas privilegiadas a la cordillera.

Drago-A4estudio-©-Luis-Abba-58-1-scaled Luis Abba

DRAGO 2 Luis Abba

Materialidad y eficiencia climática

Desde el punto de vista arquitectónico, la obra propone un lenguaje contemporáneo, simple y elegante, con una fuerte atención a la eficiencia climática. Las fachadas fueron diseñadas minuciosamente según la orientación solar, incorporando parasoles horizontales y verticales que regulan el asoleamiento y mejoran el confort interior.

“Un edificio innovador que invita a trabajar de manera consciente, eficiente y en conexión con la naturaleza”. “Un edificio innovador que invita a trabajar de manera consciente, eficiente y en conexión con la naturaleza”.

DRAGO-CHACRAS-PARK-3 Luis Guiñazú Fader

DRAGO-CHACRAS-PARK-39-1 Luis Guiñazú Fader

En la envolvente predominan materiales como vidrio, aluminio y metal, que aportan ligereza, profundidad y dinamismo, mientras que el remate superior de doble altura y estructura metálica traslúcida otorga jerarquía al conjunto y una identidad distintiva al conjunto. Por su parte, el interiorismo refuerza el carácter del edificio mediante el uso de materiales nobles, equipamiento a medida y una paleta cromática expresiva, donde el color se convierte en un aliado para generar espacios dinámicos, productivos y conectados con la naturaleza.

Te gustaron los materiales de esta casa, encontralos en: Tienda Bilder