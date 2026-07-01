Transparencias, color y emoción: Isabel Civit presenta "Entre Agua y Memoria" en una nueva edición de Art & Wine

El ciclo Art & Wine, organizado por Grupo Huentala, regresa con una nueva propuesta. “Entre Agua y Memoria”, la exposición de la artista mendocina Isabel Civit, será la protagonista de este nuevo ciclo.

La muestra: emociones plasmadas en acuarela “Entre Agua y Memoria” reúne una serie de acuarelas que exploran la sensibilidad a través del color, la transparencia y el movimiento. Cada obra nace del encuentro entre la espontaneidad propia de la acuarela y una búsqueda personal de emociones, recuerdos y estados del alma.

Estas pinturas se centran en la figura, la expresión y los mundos interiores invitando al espectador a construir sus propias interpretaciones. Las manchas, los contrastes y los espacios de silencio, forman parte del lenguaje visual que atraviesa toda la muestra y las acuarelas rescatan historias, recuerdos y la belleza de pequeños momentos.

Acerca de la artista Isabel Civit es una acuarelista mendocina con una extensa trayectoria artística iniciada en el año 2001. Ha participado en numerosas exposiciones individuales y colectivas en ámbitos provinciales, nacionales e internacionales.

Su producción ha sido presentada además en muestras internacionales, obteniendo reconocimientos y premios tanto en el ámbito provincial como internacional. A través de la acuarela, Isabel Civit desarrolla una propuesta artística personal, donde la sensibilidad, la expresión y la exploración del color constituyen los ejes centrales de su obra.

Sobre el evento Art & Wine es el ciclo consolidado de Grupo Huentala que busca acercar el arte local y nacional al público mendocino y a los turistas, ofreciendo un espacio de intercambio donde la obra "cobra vida y vibra" al encontrarse con el espectador, todo acompañado por una cuidada selección de vinos de Huentala Wines.

DETALLES DEL EVENTO Fecha: Jueves 2 de julio.

Hora: 19:00 h.

Lugar: Sheraton Mendoza Hotel (Primitivo de la Reta 989, Ciudad).

Confirmación de asistencia (RSVP): inscribirse aquí Para más información: WhatsApp: +54 261 416-5835 Primitivo de la Reta 1007, Ciudad de Mendoza. www.grupohuentala.com Dirección: Huentala Hotel, Primitivo de la Reta 1007, Ciudad de Mendoza. Redes sociales: IG @huentalahotel / FB /HotelHuentala Web: www.huentala.com