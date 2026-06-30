Uber celebró 10 años en Argentina y anunció el regreso de Uber Eats a Mendoza

Uber celebró sus 10 años en Argentina y 8 años de presencia en Mendoza con un encuentro especial realizado este lunes por la tarde en el Hotel Park Hyatt Mendoza, donde autoridades, empresarios y referentes locales acompañaron el anuncio del relanzamiento de Uber Eats en la provincia, en una jornada de networking e innovación que marcó una nueva etapa local.

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El evento se realizó a partir de las 18 y contó con la presencia de la vicegobernadora Hebe Casado ; la presidenta del Ente Mendoza Turismo, Gabriela Testa; la senadora nacional Mariana Juri ; empresarios del sector gastronómico y hotelero; y representantes de la comunidad de negocios de la provincia.

La apertura estuvo a cargo de María Elisa Frías, gerente general de Uber para Argentina, Paraguay y Uruguay, quien repasó el crecimiento de la compañía durante su primera década en el país y destacó el rol estratégico de Mendoza dentro de esa historia.

Autoridades provinciales acompañaron la celebración por los 10 años de Uber en Argentina y el relanzamiento de Uber Eats en Mendoza.

“En esta década hemos construido, junto con millones de usuarios, socios conductores e incluso gobiernos locales, una plataforma que hoy forma parte de la vida cotidiana de todas las ciudades”, señaló Frías durante el encuentro.

María Elisa Frías, gerente general de Uber para Argentina, Paraguay y Uruguay, durante la apertura del evento en el Hyatt.

La ejecutiva remarcó que Mendoza ocupa un lugar especial en la historia de Uber en Argentina . La provincia fue una de las primeras en avanzar con un marco regulatorio para la movilidad a través de plataformas, lo que permitió consolidar un vínculo sostenido entre innovación, tecnología y articulación público-privada.

“Si pensamos en la historia de Uber en Argentina, Mendoza ocupa un lugar muy especial. Nuestra relación con la provincia surgió hace muchos años, con una visión compartida de cómo la tecnología puede traer más oportunidades y mejorar la movilidad de todas las personas”, expresó Frías.

En ese sentido, la gerente general destacó que Uber es hoy “la única plataforma presente en todo el país”, con operación en más de 50 ciudades, más de 20 millones de usuarios que ya utilizaron la aplicación y más de un millón de personas que generaron ganancias a través de la app.

La celebración también se enmarca en la inversión de USD 500 millones anunciada por la compañía para Argentina, destinada a fortalecer su operación, ampliar servicios y consolidar una visión de plataforma integral. En ese plan, el regreso de Uber Eats ocupa un lugar central.

Uber Eats vuelve con foco en gastronomía, turismo y comercios locales

Juan Martín Cappellini, Head de Uber Eats para Argentina, fue el encargado de presentar los principales lineamientos del relanzamiento de la plataforma en Mendoza. El ejecutivo explicó que la provincia fue elegida por su nivel de adopción tecnológica, su perfil innovador y el valor diferencial de su ecosistema gastronómico, turístico y vitivinícola.

ANIV UBER- Sociales- 4 Juan Martín Cappellini, Head de Uber Eats Argentina, presentó los ejes del relanzamiento de la plataforma en Mendoza. Ramiro Gómez / Los Andes

“Mendoza reúne características únicas por su gastronomía, su turismo y su producción vitivinícola. Creemos que existe una enorme oportunidad para seguir construyendo junto a los comercios locales y desarrollar herramientas que conecten cada vez más a las personas con la oferta gastronómica y turística de la provincia”, afirmó Capellini.

Según explicó, Uber Eats vuelve a Mendoza con una propuesta de valor renovada, pensada para integrar en una misma aplicación el negocio de movilidad, el delivery y nuevos beneficios para usuarios y comercios. La compañía busca llevar simpleza a la experiencia cotidiana de los usuarios, a través de una plataforma que ya conocen y utilizan.

El desarrollo de Uber Eats tendrá, además, un foco especial en pequeñas y medianas empresas y comercios de barrio, que representan una parte central del entramado económico local. A través de herramientas tecnológicas, acceso a datos y mayor visibilidad dentro de la plataforma, Uber buscará ampliar su alcance y facilitar su proceso de digitalización.

Uber One y una experiencia integrada

Uno de los ejes de esta nueva etapa será Uber One, el programa de membresía de la compañía. A los beneficios que ya ofrece para movilidad se sumarán descuentos y ventajas exclusivas en delivery, consolidando una experiencia más simple y completa dentro de una única aplicación.

“Traemos a Mendoza el negocio de Uber Eats con una visión de membresía, que se llama Uber One. Nuestra membresía ofrece beneficios para el negocio de movilidad y para el negocio de delivery en su conjunto”, detalló Capellini.

La propuesta apunta a fortalecer el vínculo con usuarios que ya utilizan la app para trasladarse y que ahora podrán acceder también a nuevas alternativas vinculadas al consumo gastronómico, los pedidos a domicilio y los beneficios integrados.

ANIV UBER- Sociales- 2 Gran asistencia de autoridades, empresarios gastronómicos, hoteleros y amigos de Uber en una tarde de encuentro y celebración. Ramiro Gómez / Los Andes

Salir a comer: una herramienta para potenciar restaurantes y bodegas

Como parte de su visión de largo plazo para Mendoza, Uber también explora iniciativas como “Salir a comer”, una herramienta que busca acercar a usuarios y visitantes a restaurantes, bodegas y otras experiencias gastronómicas de la provincia.

La propuesta permitirá que comercios, bodegas y restaurantes ganen visibilidad dentro de la plataforma, al tiempo que los usuarios podrán descubrir nuevas opciones y acercarse físicamente a esos espacios. Para una provincia reconocida internacionalmente por sus vinos, su cocina y su oferta turística, la funcionalidad aparece como una oportunidad para fortalecer el vínculo entre tecnología, movilidad y experiencias presenciales.

“Algo específico para Mendoza es cómo fomentamos lo mejor que ofrece la provincia para el mundo: su nivel gastronómico y el acceso a las bodegas. Para eso presentamos un nuevo producto que se llama ‘Salir a comer’, que le va a permitir a comercios, bodegas y restaurantes tener más visibilidad frente a los usuarios”, explicó el Head de Uber Eats para Argentina.

Con esta estrategia, Uber busca acompañar el desarrollo del ecosistema turístico local, sumar valor para restaurantes independientes, pymes, bodegas y comercios barriales, y ofrecer nuevas herramientas para conectar la oferta gastronómica mendocina con usuarios locales, nacionales e internacionales.

Una tarde de celebración y networking

El encuentro en el Hyatt combinó presentación institucional, anuncios comerciales y un distinguido agasajo para los invitados. Autoridades, empresarios y referentes de distintos sectores compartieron una tarde de networking en torno a una de las marcas tecnológicas de mayor presencia en la vida cotidiana de los usuarios.

A 10 años de su llegada a la Argentina y 8 años después de iniciar su camino en Mendoza, Uber renovó su apuesta por la provincia con una mirada que integra movilidad, gastronomía, turismo, innovación y digitalización de comercios locales.

El relanzamiento de Uber Eats marca así una nueva etapa para la compañía en el mercado mendocino, con foco en una experiencia más simple para los usuarios y nuevas oportunidades para restaurantes, bodegas, pymes y comercios de barrio.

Recorré la galería de imágenes y reviví los momentos destacados de la celebración de Uber en Mendoza.

ANIV UBER- Sociales- 6 María Elisa Frías y Juan Martín Cappellini, protagonistas de la presentación de Uber y Uber Eats en Mendoza. Ramiro Gómez / Los Andes

ANIV UBER- Sociales- 7 Gabriela Testa, presidenta del Ente Mendoza Turismo, y Hebe Casado, vicegobernadora de Mendoza. Ramiro Gómez / Los Andes

ANIV UBER- Sociales- 8 Andrés Peti Lombardi, presidente de la Cámara de Diputados de Mendoza, y Pablo Priore. Ramiro Gómez / Los Andes

ANIV UBER- Sociales- 9 Empresarios mendocinos y José Bahamonde, presentes en la celebración de Uber en el Hyatt. Ramiro Gómez / Los Andes

ANIV UBER- Sociales- 10 Rodolfo Benítez, Emanuel Facello y Diego Lago participaron del encuentro realizado en el Hotel Park Hyatt Mendoza. Ramiro Gómez / Los Andes