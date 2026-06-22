Sheraton Mendoza Hotel suma dos nuevas actividades acuáticas abiertas al público

El área de Spa & Fitness del Sheraton Mendoza Hotel incorporó dos nuevas propuestas de entrenamiento en piscina: Aqua Training y Aqua Dynamic. Ambas actividades están abiertas a todo el público, sin necesidad de estar alojado en el hotel, y se dictan en grupos reducidos con cupos limitados.
Un programa enfocado en perfeccionar la técnica de nado y optimizar la respiración. Está diseñado para mejorar el rendimiento en el agua y ganar confianza, adaptándose al nivel de cada persona.
Un entrenamiento que combina fuerza, resistencia, movilidad y relajación. Al realizarse en el agua, no tiene impacto en las articulaciones, lo que lo convierte en una actividad ideal para personas de distintas edades y condiciones físicas.
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