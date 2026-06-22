Sheraton Mendoza Hotel suma dos nuevas actividades acuáticas abiertas al público

El área de Spa & Fitness incorporó Aqua Training y Aqua Dynamic, dos propuestas diseñadas para mejorar la condición física, la técnica de nado y el bienestar integral. Las clases se desarrollan en grupos reducidos y están disponibles tanto para huéspedes como para el público en general.

El área de Spa & Fitness del Sheraton Mendoza Hotel incorporó dos nuevas propuestas de entrenamiento en piscina: Aqua Training y Aqua Dynamic. Ambas actividades están abiertas a todo el público, sin necesidad de estar alojado en el hotel, y se dictan en grupos reducidos con cupos limitados.

Detalle de las actividades Aqua Training

Un programa enfocado en perfeccionar la técnica de nado y optimizar la respiración. Está diseñado para mejorar el rendimiento en el agua y ganar confianza, adaptándose al nivel de cada persona.

Aqua Dynamic

Un entrenamiento que combina fuerza, resistencia, movilidad y relajación. Al realizarse en el agua, no tiene impacto en las articulaciones, lo que lo convierte en una actividad ideal para personas de distintas edades y condiciones físicas.