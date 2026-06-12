El punto de encuentro ideal: Devas Bar de Sheraton Mendoza Hotel invita a disfrutar cada partido del Mundial

Para quienes buscan el punto de encuentro ideal en el centro de la ciudad para juntarse con amigos y vivir cada jugada con la mejor definición, Devas Bar, el espacio de Sheraton Mendoza Hotel, ya activó su modo mundialista.
Con pantallas de máxima definición, un ambiente climatizado y una propuesta gastronómica temática, Devas Bar se convierte en el lugar ideal para vivir cada partido del Mundial junto a amigos, en pleno centro de Mendoza.
Para quienes buscan el punto de encuentro ideal en el centro de la ciudad para juntarse con amigos y vivir cada jugada con la mejor definición, Devas Bar, el espacio de Sheraton Mendoza Hotel, ya activó su modo mundialista.
Con pantallas de máxima definición y un ambiente climatizado, la atractiva propuesta gastronómica inspirada en las posiciones de la cancha ofrece cuatro combos:
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