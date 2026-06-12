12 de junio de 2026 - 20:18

El punto de encuentro ideal: Devas Bar de Sheraton Mendoza Hotel invita a disfrutar cada partido del Mundial

Con pantallas de máxima definición, un ambiente climatizado y una propuesta gastronómica temática, Devas Bar se convierte en el lugar ideal para vivir cada partido del Mundial junto a amigos, en pleno centro de Mendoza.

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Para quienes buscan el punto de encuentro ideal en el centro de la ciudad para juntarse con amigos y vivir cada jugada con la mejor definición, Devas Bar, el espacio de Sheraton Mendoza Hotel, ya activó su modo mundialista.

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Con pantallas de máxima definición y un ambiente climatizado, la atractiva propuesta gastronómica inspirada en las posiciones de la cancha ofrece cuatro combos:

  • Delantera (para 2 personas): Papas con cheddar y bacon + Nachos supremos + 2 cervezas tiradas o gaseosas. ($46.000)
  • Defensa (para 2 personas): Porción de alitas BBQ + Porción de aros de cebolla + 2 cervezas tiradas o gaseosas. ($40.000)
  • Media Cancha (para 4 personas): 2 Pizzas americanas + 4 cervezas tiradas o gaseosas. ($57.000)
  • Arquero (para 1 persona): Hamburguesa Devas Classic + 1 cerveza tirada o gaseosa. ($27.000)

Para más información o reservas:

  • 261 511-9229
  • Instagram: @sheraton_mendoza

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